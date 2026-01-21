BMC Opposition Leader Post

मुंबई

BMC: विरोधी पक्षात ३० वर्षांनी बदल! काँग्रेसचे पद जाणार; ठाकरे गट विरोधी पक्षनेत्याची डरकाळी फोडणार

BMC Opposition Leader Post: मुंबई महानगरपालिकेत ठाकरे शिवसेना गट मुख्य विरोधी पक्षनेते पद सांभाळणार आहे. त्यामुळे तब्बल तीन दशकांनंतर काँग्रेसचे अनेक वर्षांपासूनचे विरोधी पक्षनेते पद जाणार आहे.
मिलिंद तांबे

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या निकालांनी मुंबईच्या राजकारणाला एक नवे आणि ऐतिहासिक वळण दिले आहे. तब्बल तीन दशकांनंतर आता मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेचा (ठाकरे) सत्तेत नाही, तर विरोधी पक्षनेते म्हणून डरकाळी फोडताना दिसणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला महायुतीला मिळालेल्या बहुमतामुळे काँग्रेसचे अनेक वर्षांपासूनचे विरोधी पक्षनेते पद आता संपुष्टात येणार असून, शिवसेना (ठाकरे) अधिकृतपणे मुख्य विरोधी पक्षाची धुरा सांभाळणार आहे.

