Thane News: महिन्याभराने लग्न पण घरात शोककळा! चिमुरडीनंतर कुटुंबातल्या आणखी एकाचा मृत्यू; सर्पदंशाची घटना

Snakebite : चार वर्षाची चिमुरडीचा सर्प दंशाने मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या घटनेला २४ तास उलटले नसून घरातली आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.
डोंबिवली : खंबाळपाडा येथे आईसह नातेवाईकांकडे आलेल्या चार वर्षाची चिमुरडी प्राणवी भोईर हिचा सर्प दंशाने मृत्यु झाल्याची घटना रविवारी घडली. मुलीची मावशी श्रुती ठाकुर हीच्यावर ठाण्यातील रुग्णालयात उपचार सुरु होते. तिची मृत्युशी सुरु असलेली झुंज अपयशी ठरली असून मंगळवारी श्रुती अनिल ठाकुर (वय 24) मृत्यू झाला. महिनाभरावर श्रुती चे लग्न असल्याने घरात आनंदाचे वातावरण होते. मात्र या घटनेमुळे ठाकुर परिवाराच्या आनंदावर विरजन पडले असून संपूर्ण परिसरावर एक शोककळा पसरली आहे.

