Thane News: महिन्याभराने लग्न पण घरात शोककळा! चिमुरडीनंतर कुटुंबातल्या आणखी एकाचा मृत्यू; सर्पदंशाची घटना

डोंबिवली : खंबाळपाडा येथे आईसह नातेवाईकांकडे आलेल्या चार वर्षाची चिमुरडी प्राणवी भोईर हिचा सर्प दंशाने मृत्यु झाल्याची घटना रविवारी घडली. मुलीची मावशी श्रुती ठाकुर हीच्यावर ठाण्यातील रुग्णालयात उपचार सुरु होते. तिची मृत्युशी सुरु असलेली झुंज अपयशी ठरली असून मंगळवारी श्रुती अनिल ठाकुर (वय 24) मृत्यू झाला. महिनाभरावर श्रुती चे लग्न असल्याने घरात आनंदाचे वातावरण होते. मात्र या घटनेमुळे ठाकुर परिवाराच्या आनंदावर विरजन पडले असून संपूर्ण परिसरावर एक शोककळा पसरली आहे. .आजदे गावातील रहिवासी विक्की भोईर यांची चार वर्षाची मुलगी प्राणवी हि तिच्या आईसोबत आजोळी म्हणजेच खंबाळपाडा येथे गेली होती. रात्रीच्या वेळी प्राणवी ही तिच्या मावशी जवळ म्हणजेच श्रुती जवळ झोपली होती. अचानक ती जोरजोरात रडू लागल्याने मावशीला जाग आली. काही केल्या प्राणवी रडण्याचे थांबत नसल्याने श्रुतीने प्राणवीला तिच्या आईजवळ दिले. तिचे रडणे काही केल्या थांबत नव्हते, तसेच तिच्या रडण्याचे कारण ही कोणाला समजत नव्हते. श्रुती पुन्हा झोपण्यासाठी गेली असता सापाने श्रुतीला चावा घेतला..Thane News: बाजारपेठेत अतिक्रमण, वरून मराठी भाषेबद्दल गरळ ओकली; मनसैनिकांनी परप्रांतीयाला बेदम चोपलं.ही गोष्ट कुटूंबियांच्या लक्षात आली असता प्राणवीला देखील सापाने चावा घेतला असल्याचे त्यांना समजले. त्यांनी लागलीच प्राणवी आणि श्रुतीला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात उपचारासाठी हलविले. तेथे त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. डॉक्टरांनी सुरुवातीला दोघांची तब्येत ठीक असल्याचे त्यांच्या नातेवाईकांना सांगितले. मात्र तासाभरानंतर प्राणवीची तब्येत अचानक बिघडली. परिस्थिती गंभीर झाल्याने तिला दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्याचा विचार कुटूंबाने केला. मात्र दुर्दैवाने दुसऱ्या रुग्णालयात नेत असतानाच तिचा मृत्यु झाला. श्रुती हिच्यावर ठाण्यातील रुग्णालयात उपचार सुरु होते. मात्र मंगळवारी श्रुती हिचा ही उपचारा दरम्यान मृत्यु झाला..प्राणवी आणि श्रुती दोन्ही मुलींना गमावल्याने भोईर आणि ठाकूर कुटूंब संतप्त झाले आहे. या सर्व घटनेला कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा आरोग्य विभाग जबाबदार असल्याचा आरोप कुटूंबाने केला. मंगळवारी यांच्या नातेवाईकांनी कल्याण येथील केडीएमसीच्या मुख्यालयातील आरोग्य विभागात ठिय्या आंदोलन केले. शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर, आरोग्य विभागाचे नियंत्रक अधिकारी जबाबादर आहेत. त्यांच्यावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली..कोणता एआय चॅटबॉट जास्त स्मार्ट आहे, गुगल जेमिनी की चॅटजीपीटी?.आरोग्य विभागाच्या मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. दिपा शुक्ला यांना फैलावर घेण्यात आले. पालिका रुग्णालयात योग्य उपचार मिळत नाहीत आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसल्यामुळेच आपल्या मुलींचा मृत्यु झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला. या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करुन दोषींवर कारवाई केली जाईल असे पालिका प्रशासनाने आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..कोणता एआय चॅटबॉट जास्त स्मार्ट आहे, गुगल जेमिनी की चॅटजीपीटी?.श्रुतीच पुढील महिन्यात लग्न...श्रुतीच पुढील महिन्यात लग्न होत. त्यामुळे घरात सर्वत्र आनंदाचे वातावरण होते. लग्नाची लगबग घरात सुरु होती. मात्र या घटनेनंतर आनंदीत असणाऱ्या घरावर दुखाचं सावट पसरलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.