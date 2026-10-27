Mumbai Local: मध्य रेल्वेनंतर आता हार्बर मार्गाला फटका! मोटरमन वेळेत न पोहोचल्याने २२ लोकल फेऱ्या रद्द, सकाळीच प्रवाशांचे हाल

मुंबई : मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील तांत्रिक बिघाडामुळे विस्कळित झालेल्या लोकल सेवेचा फटका हार्बर मार्गालाही बसला. मुख्य मार्गावरील वाहतूक खोळंबल्याने मोटरमन सीएसएमटी येथे वेळेत पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे दुपारच्या सुमारास हार्बर मार्गावरील २२ लोकल फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्या, तर काही गाड्या २० ते ३० मिनिटे उशिराने धावल्या. लागला..पनवेल, वांद्रे, गोरेगाव आणि वाशीच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकलच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला. लोकलच्या प्रतीक्षेत प्रवाशांना स्थानकांवर ताटकळत राहावे लागले, तर काही गाड्यांमध्ये गर्दी वाढली. सायंकाळीच्या सत्रात मध्य रेल्वेला लोकल फेऱ्यांचे फेरनियोजन करावे लागले..Mumbai News: वृक्षतोडीची छाननी बंद! २०२३ च्या कायद्यातील दुरुस्तीने निर्णयाधिकार काढले.मुख्य आणि हार्बर मार्गावर गर्दीच्या वेळेत सुमारे २५० मोटरमन कार्यरत असतात. उपलब्ध मोटरमनच्या संख्येनुसार गर्दीच्या वेळेतील लोकल सेवा सुरू ठेवण्यासाठी कमी गर्दीच्या वेळेतील काही फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या, परिणामी दोन्ही मार्गावरील प्रवाशांना विलंब आणि गर्दीचा सामना करावा लागला. .Palghar News: बोईसरमध्ये २५ वर्षीय तरुणाचा मृतदेह आढळला; आई-वडिलांनी व्यक्त केला संशय, पोलिसांकडून तपास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.