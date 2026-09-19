प्रसूतीनंतर ५० दिवस मृत्यूशी झुंज, स्तनदा मातेला वाचवण्यासाठी डॉक्टरांचे शर्थीचे प्रयत्न; उपचारानंतर मिळालं जीवनदान!

ठाणे : बाळाच्या जन्मानंतर अवघ्या काही दिवसांतच ३५ वर्षीय महिलेच्या आयुष्यावर संकटांची मालिकाच कोसळली. एकाच वेळी अनेक संकटांशी झुंज देणाऱ्या नाझिया यांच्यासाठी पुढील ५० दिवस म्हणजे अक्षरशः जगण्याची लढाई ठरली. छत्रपती शिवाजी महाराज रुणालयातील डॉक्टरांनी अथक उपचार करत अखेर त्यांना या संकटातून बाहेर काढले..नाझिया यांना ४ जुलैला तातडीच्या प्रसूती शस्त्रक्रियेसाठी रुग्णालयात दाखल केले होते. प्रसूतीनंतर प्रकृती स्थिर असल्याने पाचव्या दिवशी त्यांना घरी पाठविण्यात आले. मात्र, काही दिवसांतच प्रकृती बिघडली. नवव्या दिवशी तीव्र ताप आल्यानंतर पुन्हा तपासणी केली. शस्त्रक्रियेची जखम उघडल्याचे आणि संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट होताच त्यांना पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Mumbai Local Megablock: गणेशोत्सवात मेगाब्लॉकचे विघ्न नाही, प्रवाशांना दिलासा; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय.उपचार सुरू असतानाच नाझिया यांना अनेक गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागले. रक्तातील साखर नियंत्रणाबाहेर गेली होती. डेंगीची लागण झाली होती. त्यात औषधांना सहज प्रतिसाद न देणारा एमआरएसए संसर्ग जखमेपर्यंत पोहोचला होता. थायरॉईडचा त्रास आणि फुफ्फुसात पाणी साचल्याने परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली होती. डॉक्टरांकडून आधुनिक उपचाराचा वापर करण्यात आला..रुग्णाकडून आभाराचे पत्रदरम्यान, प्रदीर्घ उपचारांमुळे नाझिया मानसिकदृष्ट्याही खचल्या. काही वेळा त्यांनी उपचार सोडून घरी जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र, डॉक्टरांच्या पथकाने केवळ औषधोपचार न करता त्यांचे सातत्याने समुपदेशन करून मानसिक आधार दिला. उपचार पूर्ण होईपर्यंत धीर सोडू नये, यासाठी त्यांना विश्वास दिला. घरी जाण्यापूर्वी नाझिया यांनी अधिष्ठाता डॉ. स्वप्नाली कदम यांची भेट घेऊन संपूर्ण वैद्यकीय पथकाचे आभार मानले. त्यांनी रुग्णालयाला आभाराचे पत्रही दिले..Mumbai Local: गणपती विसर्जनासाठी १२ विशेष लोकल! पश्चिम रेल्वेकडून रात्री उशिरापर्यंत सेवा, जाणून घ्या वेळापत्रक .रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचारी रुग्णांशी सौजन्याने वागतात. नाझिया यांच्या उपचारातून रुग्णालयाची सामाजिक बांधिलकी अधोरेखित झाली असून, या कामाचा रास्त अभिमान आहे.- डॉ. स्वप्नाली कदम, अधिष्ठाता, छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.