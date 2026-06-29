GBS Virus: कोरोना महामारीनंतर 'जीबीएस'चं संकट, पनवेलमध्ये दोन रुग्ण पॉसिटीव्ह; नेमका आजार काय?

पनवेल : पनवेल परिसरात गिलेन-बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) या दुर्मिळ ऑटोइम्यून आजाराचे दोन रुग्ण उपचार घेत असल्याचे नुकतेच समोर आले. त्यापैकी एकाला रुग्णालयातून सोडण्यात आले असून, एकावर उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. दोन्ही रुग्ण बाहेरून पनवेलमध्ये आलेले असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे..'पहिला रुग्ण चौक येथील असून जर्मनीहून सुट्टीसाठी विचुंबे येथे आला होता. आजाराची लक्षणे दिसू लागल्यानंतर त्याला ६ जूनला नवीन पनवेल येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. उपचारांनंतर १५ जूनला त्याला घरी सोडण्यात आले. ७१ वर्षीय एक महिला २६ मे रोजी तक्का येथील नातेवाइकांकडे आल्या होत्या. त्यानंतर चारधाम यात्रेला जाऊन १२ जूनला त्या परतल्या. त्यांना ताप, अशक्तपणा आणि हात-पाय सुन्न होण्याचा त्रास सुरू झाला..Mumbai News: कार्टर रोड किनाऱ्यावर २६ फूट लांबीच्या हंपबॅक व्हेलचा मृत्यू.सध्या त्यांच्यावर नवीन पनवेल येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दोन्ही रुग्णांचा प्रवासाचा इतिहास लक्षात घेत आरोग्य विभागाकडून आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. महापौर नितीन पाटील आणि पनवेल महापालिका प्रशासनाने नागरिकांनी घाबरून न जाता स्वच्छतेच्या नियमांचे पालन करावे आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही महापालिकेने केले आहे..वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे आवाहनमहापालिकेकडून नागरिकांना साबणाने हात धुणे, उकळून व गाळलेले पाणी पिणे, ताजे व पूर्णपणे शिजवलेले अन्न सेवन करणे, उघड्यावर विक्रीस असलेले अन्न टाळणे तसेच ताप, अशक्तपणा किंवा हात-पाय सुन्न होण्यासारखी लक्षणे आढळल्यास तातडीने वैद्यकीय सल्ला घेण्याचे आवाहन केले आहे..समृद्धी महामार्ग ते दक्षिण मुंबई प्रवास सुपरफास्ट होणार! MSRDCच्या नव्या लिंक रोडमुळे प्रवासाचं चित्र बदलणार; कसा आहे मार्ग?.कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजारानंतर काही रुग्णांमध्ये गिलेन-बॅरी सिंड्रोम उद्भवू शकतो. हा संसर्गजन्य आजार नसला तरी वैयक्तिक स्वच्छता आणि अन्न-पाण्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.- डॉ. आनंद गोसावी, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.