Maharashtra Budget: महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा आरसा समोर येणार! आर्थिक सर्वेक्षणानंतर मुख्यमंत्री मोठा अर्थसंकल्प मांडणार; भर कशावर?

Maharashtra Budget 2026: महाराष्ट्रात आर्थिक सर्वेक्षण सादरीकरणानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. वित्तीय शिस्त आणि चालू प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे.
गुरुवारी महाराष्ट्र विधिमंडळात आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाईल. शुक्रवारी (६ मार्च) मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत २०२६-२७ या वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात खर्च करणाऱ्या कोणत्याही नवीन योजनांचा समावेश नसल्याचे संकेत आधीच मिळाले आहेत. त्याऐवजी वित्तीय शिस्त, जुन्या योजनांचा आढावा आणि चालू प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम हे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य विषय असतील.

