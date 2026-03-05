Maharashtra Budget: महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा आरसा समोर येणार! आर्थिक सर्वेक्षणानंतर मुख्यमंत्री मोठा अर्थसंकल्प मांडणार; भर कशावर?

गुरुवारी महाराष्ट्र विधिमंडळात आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाईल. शुक्रवारी (६ मार्च) मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत २०२६-२७ या वर्षासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. शुक्रवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात खर्च करणाऱ्या कोणत्याही नवीन योजनांचा समावेश नसल्याचे संकेत आधीच मिळाले आहेत. त्याऐवजी वित्तीय शिस्त, जुन्या योजनांचा आढावा आणि चालू प्रकल्पांचे प्राधान्यक्रम हे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य विषय असतील. .आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सरकारच्या रोडमॅपचे स्पष्ट चित्र प्रदान करण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारवर आधीच ₹९ लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा आहे. हे कर्ज केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेत आहे, तरीही राज्याची सध्याची आर्थिक परिस्थिती नवीन आणि महागड्या योजना जाहीर करण्यासाठी अनुकूल मानली जात नाही. लाडकी बहीण योजना राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी अंदाजे ₹३६,००० कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार लादत आहे..Rajya Sabha Election Maharashtra : राज्यसभेसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटचा दिवशी शिंदे गटाकडून उमेदवार निश्चित, एकनाथ शिंदेंचा धक्कातंत्र.सध्या पुढील साडेतीन वर्षांत राज्यात कोणत्याही मोठ्या निवडणुका होणार नाहीत. त्यामुळे नवीन लोकप्रिय घोषणा करण्याची सरकारची राजकीय सक्ती नाही. या परिस्थितीत, मोठ्या नवीन घोषणांसाठी आर्थिक संधी नाही किंवा राजकीय आवश्यकता नाही. म्हणूनच सरकार सार्वजनिक तिजोरीवर अतिरिक्त भार न टाकता त्यांची विश्वासार्हता मजबूत करणाऱ्या योजनांवर लक्ष केंद्रित करू शकते. या संदर्भात कॉर्पोरेट सीएसआर निधीद्वारे योजना राबविण्याचा पर्याय देखील गांभीर्याने विचारात घेतला जाऊ शकतो..नवीन योजना जाहीर करण्याऐवजी, फडणवीस सरकार चालू असलेल्या पायाभूत सुविधा , सिंचन आणि इतर विकास प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकते. सुरू असलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यासाठी धोरण स्वीकारले जाऊ शकते. सरकार प्रासंगिकता गमावलेल्या योजना बंद करण्याची घोषणा करू शकते किंवा त्यात वेळेवर बदल करू शकते असे संकेत आहेत. अनेक जुन्या योजना त्यांच्या असंबद्ध असूनही सुरू राहतात आणि त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. .Rajya Sabha Election Maharashtra : राज्यसभा निवडणुकीसाठी हालचालींना वेग, भाजप उमेदवार विधानभवनात; शरद पवार, पार्थ पवार अर्ज दाखल करणार."सरकारी योजनांना आयुष्यमान नसते" ही मानसिकता बदलून सरकार जुन्या योजना बंद करण्यासाठी किंवा सध्याच्या गरजांनुसार त्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी पावले उचलू शकते. राज्य सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या अनेक महामंडळांच्या कामकाजावरही सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार कोणते ठोस उपाय सुचवते हा देखील अर्थसंकल्पाचा एक महत्त्वाचा पैलू असेल. एकंदरीत हे अर्थसंकल्प "कमी घोषणा, अधिक शिस्त आणि चांगली अंमलबजावणी" या तत्त्वावर आधारित असण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.