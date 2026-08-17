आमचे मृतदेह घेऊन जा, वडिलांना मेसेज करून पत्नीसह दोन मुलाची हत्या, नौदलातील जवानानं स्वतःलाही संपवलं; धक्कादायक कारण

मुंबई : कफ परेड येथील नेव्ही नगरात नौदलातील जवान पुरणमल शंभूलाल मेहरा (वय ३०) याने पत्नी ओमा (२८), मुलगा यश (३) आणि दोन महिन्यांचा मुलगा दर्श यांची हत्या करून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मेहरा यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत, तर पत्नी व दोन्ही मुलांचे मृतदेह बेडरूममध्ये आढळले. कौटुंबिक व नोकरीतील तणावातून हे कृत्य केल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे..मेहरा मूळचे राजस्थानचे असून १४ ऑगस्टला रात्री त्यांनी वडिलांना येथे येऊन आमचे मृतदेह घेऊन जा, असा मेसेज पाठवला होता. हा मेसेज मेहरा यांच्या आई-वडिलांनी दुसऱ्या दिवशी सकाळी वाचला. त्यानंतर त्यांनी तातडीने मेहरा मुलगा आणि सुनेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. या दोघांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. अखेर त्यांनी नौदलाच्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधला. त्यानंतर शनिवारी सायंकाळी उशिरा एका सहकाऱ्याने मेहरा यांच्या घराचा दरवाजा तोडला असता हा प्रकार उघडकीस आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..चारही मृतदेहांची शवचिकित्सा जे. जे. रुग्णालयात करण्यात आली. सुरुवातीला पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करून चौकशी, तपास सुरू केला. शवचिकित्सा अहवाल आल्यानंतर मृत मेहरा यांच्याविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल होऊ शकेल, असे कफ परेड पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले..E. Coli Bacteria: मुंबई रेल्वे स्थानकातील पाणी पिताय, जरा जपून! मध्य रेल्वेच्या ३ स्थानकात पाण्याच्या टाकीत आढळतोय 'हा' भयानक विषाणू .उपचार होते सुरूमेहरा यांच्या कुटुंबात वाद सुरू होते. नोकरीतील मनाविरुद्ध कर्तव्यामुळे ते नैराश्यात गेले होते. त्यांच्यावर आयएनएस अश्विनी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. कार्यालयीन कर्तव्य देण्याची त्यांनी वरिष्ठांकडे मागणी केली होती. पाच-सहा वर्षे ते गावी गेले नव्हते. मुलाच्या जन्मानंतर कुटुंबीयांनी भेट न दिल्यानेही ते तणावात होते, अशी माहिती मेहरा यांचे बंधू ब्रिजलाल यांनी पोलिसांना दिली. दुसऱ्या मुलाच्या जन्मानंतर कुटुंबीयांनी शुभेच्छा न दिल्याने किंवा कोणी भेटण्यासाठीही न आल्यानेही ते तणावात होते, अशी माहितीही पोलिसांना मिळाली आहे..Loggerhead Turtle: अरबी समुद्रातून १०० किलो वजनाच्या दुर्मिळ 'लॉगरहेड' कासवाची सुटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.