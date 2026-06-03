मुंबई

दक्षिण मुंबईत वीज संकट! BEST अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; 690 कर्मचाऱ्यांची भरती होणार, वारंवार बत्तीगुल होत असल्याने मोठा निर्णय

BEST 20 Crore Plan To Tackle Power Cuts: दक्षिण मुंबईतील वारंवार होणाऱ्या वीजकपातीमुळे वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर BEST ने २० कोटी रुपयांच्या आपत्कालीन कृती आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.
Mumbai Power Cuts

Mumbai Power Cuts

ESakal

Mansi Khambe
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दक्षिण मुंबईतील वारंवार होणाऱ्या वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या समस्येवरून वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, 'बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन' उपक्रमाने १.१ दशलक्षाहून अधिक ग्राहकांना अधिक विश्वसनीय वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आपली बिघाड दुरुस्ती यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय गेल्या दोन आठवड्यांत वीजपुरवठ्यात वारंवार उद्भवलेल्या व्यत्ययांनंतर घेण्यात आला आहे.=

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