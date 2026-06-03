दक्षिण मुंबईतील वारंवार होणाऱ्या वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या समस्येवरून वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, 'बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन' उपक्रमाने १.१ दशलक्षाहून अधिक ग्राहकांना अधिक विश्वसनीय वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आपली बिघाड दुरुस्ती यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय गेल्या दोन आठवड्यांत वीजपुरवठ्यात वारंवार उद्भवलेल्या व्यत्ययांनंतर घेण्यात आला आहे.=.या व्यत्ययांमुळे गिरगाव, भुलेश्वर, ऑपेरा हाऊस, ठाकुरद्वार, काळबादेवी, दादर आणि वडाळा यांसारख्या भागांतील हजारो कुटुंबे आणि व्यावसायिक आस्थापनांना फटका बसला होता. अगदी अलीकडेच, गिरगावमध्ये केबलमध्ये बिघाड झाल्यामुळे १२ तासांहून अधिक काळ वीजपुरवठा खंडित झाला होता, ज्यामुळे स्थानिक रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांना प्रचंड गैरसोयीचा सामना करावा लागला. केबलमधील बिघाड ओळखण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी, 'बेस्ट' (BEST) एका आपत्कालीन कृती आराखड्यांतर्गत सुमारे ६९० क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची भरती करणार आहे..Maharashtra School: प्रवेशोत्सवापासून ‘पिंक रूम’पर्यंत... सरकारी शाळांचा कायापालट होणार; मंत्री दादाजी भुसे यांचे मोठे निर्देश.यामुळे केबलमधील बिघाड शोधणे आणि त्यांची दुरुस्ती करणे या प्रक्रियेला गती मिळेल. याव्यतिरिक्त, वीजपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यात मदत करण्यासाठी, 'बेस्ट'च्या वाहतूक विभागातील १२७ वाहनचालक आणि १०० यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर रुजू केले जाईल. मोठ्या प्रमाणावर वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो त्वरित पूर्ववत करता यावा, यासाठी ३५० डिझेल जनरेटर संच आणि 'एरिअल लिफ्ट्स' तसेच प्रशिक्षित कर्मचारी भाड्याने घेतले जातील..आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी, तारदेव येथे आणखी एक 'दोष नियंत्रण केंद्र' स्थापन केले जाईल.शिवाय, वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना कमी करण्याच्या आणि वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता वाढवण्याच्या उद्देशाने, महत्त्वाच्या केबलमधील बिघाड युद्धपातळीवर दुरुस्त करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. अलीकडे घडलेल्या वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटनांमुळे, मुंबईच्या जुन्या होत चाललेल्या भूमिगत वीज पायाभूत सुविधांशी संबंधित आव्हानेही समोर आली आहेत..अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, दक्षिण मुंबईतील अनेक संवेदनशील केबल्स या 'मरिन लाइन्स' आणि 'ग्रँट रोड' दरम्यान असलेल्या उपनगरीय रेल्वे मार्गाच्या (कॉरिडॉरच्या) खाली, जमिनीपासून सुमारे १५ फूट खोलीवर टाकण्यात आल्या आहेत. या दुरुस्तीचे काम अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि वेळखाऊ ठरते; कारण यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून परवानगी घेणे, रस्ते खोदण्यासाठी आवश्यक त्या मंजुऱ्या मिळवणे आणि मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम करणे अनिवार्य असते..Raigad: रायगड जिल्ह्यात शुक्रवार-शनिवार अवजड वाहतुकीला बंदी, कोणते मार्ग राहणार बंद?.मुंबईतील वाढत्या तापमानामुळे विजेची मागणी ४,६०० मेगावॅटचा टप्पा ओलांडून गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर आणि दक्षिण मुंबईतून येणाऱ्या तक्रारींमध्ये सातत्याने होत असलेल्या वाढीच्या संदर्भात ही २० कोटी रुपयांची योजना ग्राहकांचा विश्वास पुनर्संपादित करण्यात आणि भविष्यात होणारे मोठ्या प्रमाणावरील वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार रोखण्यात अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, अशी 'बेस्ट'ला आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.