आगरकोट किल्ल्याची पडझड, ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष; भुयारी मार्ग बुजले, तटबंदीला तडे

रेवदंडा : अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा येथील आगरकोट किल्ला हा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. मात्र, देखभाल आणि दुरुस्तीअभावी या किल्ल्याची तटबंदी जीर्ण झाली असून भुयारी मार्ग माती-वाळूने भरले आहेत. किल्ल्यातील तोफा, शिलालेख आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करून हा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परिसरात नव्याने इमारती उभ्या राहत असल्याने तटबंदीच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..कुंडलिका खाडीलगत असलेल्या तटबंदीला भरतीच्या पाण्यामुळे भेगा पडल्या आहेत. त्यामुळे तटबंदीचे नुकसान वाढल्यास संपूर्ण रेवदंडा आगरकोट किल्ल्याच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होण्याची भीती पर्यटक व्यक्त करीत आहेत. किल्ल्यातील सातखणी बुरुज हे पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने पर्यटक भेट देतात..गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पुण्यातील एका महिला पर्यटकाच्या डोक्यावर दगड पडून ती गंभीर जखमी झाली होती. ही घटना ताजी असतानाच या बुरुजाचा प्री-वेडिंग छायाचित्रणासाठी वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे पुरातत्त्व विभागाने येथे प्रवेशद्वार बसवले होते. मात्र, त्यातील एक भाग पडल्याने प्रवेश सहज शक्य झाला होता. याबाबत स्थानिकांनी नव्याने प्रवेशद्वार बसवण्याची मागणी केली होती. या ठिकाणी गैरप्रकार आणि अस्वच्छता होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त छायाचित्रासह प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुरातत्त्व विभागाने दखल घेत पुन्हा प्रवेशद्वार बसवले आहे..Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबई हायकोर्टाला पुन्हा धमकीचा मेल, अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख .किल्ल्याच्या तटबंदीला लगतच्या बांधकामांमुळे धोका निर्माण होत असल्याच्या तक्रारींबाबत पुरातत्त्व विभागाचे संवर्धन सहाय्यक बजरंग येलीकर यांनी असा धोका कुठेही नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, काही बांधकाम व्यावसायिकांना यासंदर्भात लेखी पत्रे देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच किल्ल्यात प्री-वेडिंग छायाचित्रण आणि चित्रीकरणासाठी परवानगी नसल्याचेही.Gold Silver Rate Today Mumbai: धनत्रयोदशीला सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! खरेदीदारांना दिलासा; जाणून घ्या सोनं-चांदीचा ताजा भाव.जतनाची अपेक्षाआगरकोट किल्ल्याची पडझड रोखण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाने गांभीर्यान लक्ष देऊन आवश्यक संवर्धनाची कामे हाती घ्यावीत, अशी स्थानिक नागरिकांची अपेक्षा आहे. ऐतिहासिक वास्तू, भुयारी मार्ग, तोफा आणि शिलालेख यांचे योग्य प्रकारे जतन झाल्यास या ठिकाणी पर्यटनाला चालना मिळू शकते. पर्यटकांची संख्या वाढल्यास स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वासही नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.