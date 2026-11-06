मुंबई

आगरकोट किल्ल्याची पडझड, ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष; भुयारी मार्ग बुजले, तटबंदीला तडे

Agarkot Fort: ऐतिहासिक आगरकोट किल्ल्याची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असून, वास्तूच्या संवर्धनाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे.
Agarkot Fort

Agarkot Fort

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रेवदंडा : अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा येथील आगरकोट किल्ला हा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. मात्र, देखभाल आणि दुरुस्तीअभावी या किल्ल्याची तटबंदी जीर्ण झाली असून भुयारी मार्ग माती-वाळूने भरले आहेत. किल्ल्यातील तोफा, शिलालेख आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करून हा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. परिसरात नव्याने इमारती उभ्या राहत असल्याने तटबंदीच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

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