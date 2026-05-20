महाराष्ट्र सरकार आणि रॅपिडोचा ऐतिहासिक करार! कॅप्टन आता 'माहिती दूत' बनणार; नागरिकांपर्यंत सरकारी योजना पोहोचणार

महाराष्ट्रात डिजिटल क्रांती अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि देशातील अग्रगण्य मोबिलिटी प्लॅटफॉर्म रॅपिडो यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार उपस्थित होते..या भागीदारीचा मुख्य उद्देश राज्य सरकारच्या सार्वजनिक कल्याणकारी योजना थेट सामान्य नागरिकांच्या स्मार्टफोनपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. रॅपिडोचे कॅप्टन्सचे विस्तृत जाळे आता सरकारी योजनांसाठी 'माहिती दूत' म्हणून काम करेल. रॅपिडो ॲपद्वारे आपले सरकार, महा आयडी आणि महासारथी यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रचार केला जाईल. .ॲपवरील विशेष बॅनर आणि नोटिफिकेशन्सद्वारे नागरिकांना योजनांचे फायदे आणि नोंदणी प्रक्रियेबद्दल माहिती दिली जाईल. सुरक्षेच्या आघाडीवर महा आयटी आणि रॅपिडो यांनी एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला आहे. रॅपिडो कॅप्टन्सची पार्श्वभूमी पडताळणी 'महा आयडी' प्लॅटफॉर्मशी जोडली जाईल. या एकीकरणामुळे प्रवासादरम्यान पारदर्शकता वाढेल आणि प्रवाशांना अधिक सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव मिळेल..हा सामंजस्य करार केवळ तंत्रज्ञानापुरता मर्यादित नाही, तर तो युवा सक्षमीकरणाचा मार्गही मोकळा करतो. राज्यातील टियर ३ आणि टियर ४ शहरांमध्ये कौशल्य विकास आणि डिजिटल साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक विशेष फेलोशिप कार्यक्रम सुरू केला जाईल. रॅपिडोचे सह-संस्थापक पवन गुंटुपल्ली यांच्या मते, या उपक्रमामुळे केवळ डिजिटल समावेशनालाच प्रोत्साहन मिळणार नाही, तर स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील..राज्य सरकारची डिजिटल दृष्टी आणि रॅपिडोचे विस्तृत जाळे यांच्या या संयोगामध्ये भविष्यात महाराष्ट्राच्या वाहतूक व्यवस्थेत संपूर्ण परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता आहे. हा उपक्रम राज्यातील दुर्गम भागातील नागरिकांसाठी डिजिटल सेवांना 'वन-क्लिक' सोल्यूशन बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.