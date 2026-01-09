मुंबई

Municipal Election: भिवंडीचे राजकारण अडकलं बिगर-मराठी मतदारांच्या कौलात; शेवटच्या क्षणीही सस्पेन्स कायम!

Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation Election: भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी बिगर-मराठी मतदारांच्या भूमिकेमुळे उमेदवार आणि राजकीय पक्ष अडचणीत सापडले आहेत.
Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation Election

Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation Election

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

भिवंडी : महानगरपालिका निवडणुकीच्या एक आठवडा आधीही मतदारांच्या मनःस्थितीची समज नसल्यामुळे उमेदवार गोंधळलेले आहेत. निवडणुकीच्या वेळी सुशिक्षित मतदार कोणाच्या बाजूने आणि कोणाच्या विरोधात मतदान करतील हे सांगणे अत्यंत कठीण होत आहे. मजबूत उमेदवारांसाठीही, निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना एकत्रित करणे आणि त्यांना त्यांच्या बाजूने आणणे अत्यंत कठीण ठरत आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
election
Municipal Corporation
Municipal administrators
Maharashtra Politics
Municipal election
bhiwandi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com