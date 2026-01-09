Municipal Election: भिवंडीचे राजकारण अडकलं बिगर-मराठी मतदारांच्या कौलात; शेवटच्या क्षणीही सस्पेन्स कायम!

भिवंडी : महानगरपालिका निवडणुकीच्या एक आठवडा आधीही मतदारांच्या मनःस्थितीची समज नसल्यामुळे उमेदवार गोंधळलेले आहेत. निवडणुकीच्या वेळी सुशिक्षित मतदार कोणाच्या बाजूने आणि कोणाच्या विरोधात मतदान करतील हे सांगणे अत्यंत कठीण होत आहे. मजबूत उमेदवारांसाठीही, निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना एकत्रित करणे आणि त्यांना त्यांच्या बाजूने आणणे अत्यंत कठीण ठरत आहे. .भिवंडी महानगरपालिका निवडणुकीत गोंधळ पसरला आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. कारण कोणताही उमेदवार मतदारांचा मूड समजत नाही. भिवंडीतील मतदार शांतपणे निवडणुकीचे वातावरण पाहत आहेत आणि गर्दीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. बहुसंख्य प्रबुद्ध मतदारांचे म्हणणे आहे की, ९० महानगरपालिका वॉर्डांमध्ये बहुतेक उमेदवार अनिवासी उत्तर भारतीय, बिहारी, तेलुगू आणि मुस्लिम मतदारांवर अवलंबून आहेत..जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी, प्रलंबित बदली प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार, तीन वर्षांची प्रतीक्षा संपणार? .भिवंडीमध्ये राहणारे इतर राज्यातील मतदार अनेक वॉर्डांमध्ये निर्णायक भूमिका बजावतात. सुमारे ७,००,००० लोकसंख्या असलेले भिवंडी हे एक पॉवरलूम शहर आहे. येथे जवळजवळ ९०% लोकसंख्या राहते, जी बिगर-मराठी आहे आणि उमेदवाराचा विजय मुख्यत्वे याच मतदारांवर अवलंबून असतो. भिवंडी शहरातील कोणताही प्रभाग बिगर-मराठी समुदायापासून अलिप्त नाही. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, सपा आणि राष्ट्रवादी पक्ष निवडणूक लढवण्यासाठी बिगर-मराठी मतदारांवर अवलंबून असतात..महानगरपालिका विभाग १, ६ आणि २१ मध्ये मारवाडी आणि गुजराती समुदायांचे वर्चस्व आहे, तर प्रभाग १८ आणि २० मध्येही मराठी समुदायांचे वर्चस्व आहे. उर्वरित ८५ महानगरपालिका प्रभागांमध्ये तेलुगू, उत्तर भारतीय आणि बिहारी समुदाय बहुसंख्य आहेत. भंडारी कंपाउंडमध्ये राहणारे शिवप्रताप वर्मा, रामलवत कुशवाह, मितायपाल, मनसुख हरिजन इत्यादी मतदारांचे म्हणणे आहे की, भाजप आणि शिवसेनेने बिगर-मराठी मतदारांना बाजूला केले आहे..३० तिकिटांपैकी १ उत्तर भारतीय आणि १ मुस्लिमाला संधी दिली आहे. ज्यामुळे ते खूप संतप्त आहेत आणि विरोधकांसाठी प्रचार करत आहेत. शिवसेनेने १९ पैकी १७ उमेदवार उभे केले आहेत. ज्यामुळे मराठी, मुस्लिम आणि मारवाडी उमेदवारांना संधी मिळाली आहे. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष आमदार रईस शेख यांच्या धोरणात्मक कौशल्यात अडकले आहेत. तर अजित पवार आणि शरद पवार यांचे राष्ट्रवादी पक्ष विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवताना दिसतात. त्यांचे वेगळे सूर गात आहेत..Mumbai News: नव्या वर्षापासून रुग्णालयात जेवण बंद, नर्सेस आणि कर्मचाऱ्यांची अडचण; कारण काय?.माजी महापौर जावेद दळवी हे भिवंडी विकास आघाडीची जागा जिंकून प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये भाजप आणि काँग्रेसचा पराभव करून महापालिकेत सत्ता हस्तगत करण्याची तयारी करत आहेत. अनेक भागात तिकीट नाकारलेले बंडखोर उमेदवार भाजप आणि शिवसेनेचा खेळ उधळून लावण्यासाठी उत्सुक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.