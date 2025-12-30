BMC Election: बीएमसी निवडणुकीत अफवा पसरवणाऱ्यांना माफी नाही! सोशल मीडियावर कडक नजर; मुंबई पोलिस अलर्ट

मुंबई : बीएमसी निवडणुका आता निर्णायक टप्प्यात आल्या आहेत आणि मुंबई पोलिस त्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहेत. मुंबई पोलिस सायबर सेल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, विशेषतः व्हॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम, एक्स आणि फेसबुकवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. पोलिसांनी नागरिकांना कोणत्याही संशयास्पद किंवा दिशाभूल करणाऱ्या कंटेंटची त्वरित जवळच्या पोलिस स्टेशन, सायबर सेल किंवा हेल्पलाइनवर तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे..निवडणूक प्रचारात पोस्टर वॉर, उत्तर भारतीय विरुद्ध मराठी माणूस असे वादग्रस्त मुद्दे आणि जोरदार प्रचार सुरू आहे. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) द्वारे निर्माण केलेल्या बनावट सामग्रीचा गैरवापर. पोलिस सूत्रांनुसार, काही उमेदवार त्यांच्या राजकीय विरोधकांविरुद्ध खोलवर बनावट व्हिडिओ, बनावट भाषणे, बनावट प्रतिमा किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे निर्माण केलेल्या नकारात्मक मोहिमा सुरू करू शकतात..Thane News: तळीरामांवर करडी नजर! नववर्षासाठी पोलीस सज्ज; ठाण्यात ८५ ठिकाणी नाकाबंदी .यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि निवडणुकीचे पावित्र्य धोक्यात येऊ शकते. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सर्व पोलिस ठाण्यांच्या सायबर सेलला त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील प्रचारावर लक्ष ठेवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकेल अशा कोणत्याही आक्षेपार्ह पोस्ट किंवा भडकाऊ भाषणे एआयने तयार केलेली नाहीत याची खात्री करण्यासाठी सोशल मीडियाची देखील तपासणी केली जात आहे..MHADA House Lottery: मुंबईत हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार! म्हाडाकडून घरांच्या सोडतीसाठी तयारी सुरु; कधी निघणार लॉटरी? .मुंबई पोलिस आणि सायबर सेलने देखरेख वाढवली आहे. तक्रारींवर तात्काळ कारवाई (आयटी कायद्यांतर्गत) बनावट कंटेंट काढून टाकण्यासाठी निवडणूक आयोग डिजिटल प्लॅटफॉर्मकडूनही सहकार्य घेत आहे. सार्वजनिक आवाहन: संशयास्पद कंटेंटची तक्रार करा (सायबर क्राइम पोर्टल किंवा १९३० हेल्पलाइन)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.