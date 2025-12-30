Mumbai News: नववर्ष २०२६ पूर्वी मुंबईत बीएमसीचा फायर अलर्ट! कडक निर्बंध लागू; नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे काय? वाचा...

मुंबई

New Year 2026 Fire Safety Rule: २०२६ च्या नवीन वर्षाच्या उत्सवापूर्वी, बीएमसीने हॉटेल्स, पब आणि सार्वजनिक कार्यक्रम स्थळांसाठी कडक अग्निसुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. गर्दी टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबई : नवीन वर्ष २०२६ च्या स्वागतासाठी शहरात आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर, बीएमसीने कडक अग्निसुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. हॉटेल्स, पब, बार, निवासी संकुलांसाठी, मुंबई अग्निशमन दलाने आस्थापना संचालक, कार्यक्रम आयोजक आणि नागरिकांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

