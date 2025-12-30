Mumbai News: नववर्ष २०२६ पूर्वी मुंबईत बीएमसीचा फायर अलर्ट! कडक निर्बंध लागू; नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे काय? वाचा...

मुंबई : नवीन वर्ष २०२६ च्या स्वागतासाठी शहरात आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर, बीएमसीने कडक अग्निसुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. हॉटेल्स, पब, बार, निवासी संकुलांसाठी, मुंबई अग्निशमन दलाने आस्थापना संचालक, कार्यक्रम आयोजक आणि नागरिकांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत..नवीन वर्ष साजरे करताना नागरिकांना पूर्णपणे सतर्क आणि सावध राहण्याचे आणि कोणत्याही प्रकारची निष्काळजीपणा टाळण्याचे आवाहन अतिरिक्त बीएमसी आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी केले आहे. बीएमसीच्या निर्देशांनुसार, सर्व सार्वजनिक ठिकाणी अलार्म, अग्निशामक यंत्रे, स्प्रिंकलर आणि राइजर यांसारखी अग्निसुरक्षा उपकरणे असणे अनिवार्य आहे. सुरक्षित बाहेर पडण्याचे मार्ग पूर्णपणे खुले आहेत याची खात्री करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत..Mumbai: बीएमसी निवडणुकीत राजकीय पक्षांची दुहेरी भूमिका! मराठी मुद्दा पुढे; पण तिकिटे मात्र उत्तर भारतीयांना, एकूण किती उमेदवार?.सूचना फलक बसवले आहेत आणि स्वयंपाकघरातील गॅस आणि विद्युत प्रणाली तपासल्या आहेत. अतिरिक्त एलपीजी साठवणूक, गर्दी आणि फटाके, फटाके, अग्निशामक खेळ, धूम्रपान आणि हुक्का यांच्या वापरावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सजावटीसाठी ज्वलनशील पदार्थांचा जास्त वापर टाळण्यावर आणि अग्निरोधक साहित्य वापरण्यावर भर देण्यात आला आहे..महाराष्ट्र अग्निरोधक आणि जीवन संरक्षण उपाय कायदा, २००६ अंतर्गत अग्निसुरक्षा उपायांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. नागरिकांना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जास्त गर्दी टाळण्याचे आणि बाहेर पडण्याच्या मार्गांबद्दल आगाऊ जागरूक राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बीएमसीने स्पष्ट केले आहे की सुरक्षित उत्सव हाच नवीन वर्षाचे खरे स्वागत आहे..BMC Election: बीएमसी निवडणुकीत अफवा पसरवणाऱ्यांना माफी नाही! सोशल मीडियावर कडक नजर; मुंबई पोलिस अलर्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.