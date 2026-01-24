Sahar Sheikh: ‘मी घाबरणार नाही’; आरोपांवर AIMIM नगरसेविका सहर शेख यांचे ठाम उत्तर, नवीन वक्तव्य चर्चेत? म्हणाल्या...

महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर मुंब्राला हिरवा रंग देण्याच्या त्यांच्या विधानानंतर, एआयएमआयएमच्या नगरसेवक सहर शेख यांनी आणखी एक विधान समोर आले आहे, ज्यामध्ये त्या म्हणाल्या आहेत की, "आम्हाला अल्लाहशिवाय कोणालाही भीती वाटत नाही. माझ्यावर खोटे आरोप करण्यात आले आहेत. ते मला घाबरवू शकत नाहीत. मी माझा मुद्दा स्पष्टपणे मांडला आहे.".त्या म्हणाल्या, "माझ्या हिरव्या रंगाचा अर्थ असा होता की आम्ही पाच जागा जिंकल्या आणि आणखी जागा जिंकू, परंतु त्यांनी त्याचा धार्मिक अर्थ लावला आहे. लोकांनी मला विजयी केले याबद्दल मी अल्लाहचे आभार मानते." सहर शेख यांच्या विधानाबाबत महाराष्ट्र एआयएमआयएमचे अध्यक्ष इम्तियाज जलील म्हणाले, "पक्ष सहर यांच्या विधानावर ठाम आहे. पक्षाचे विधानही वेगळे नाही. मी 'तुम्हाला जिथे हवे तिथे मला बोलावा' असे सांगून जात आहे. मी संपूर्ण देशाला हिरवेगार करण्याचे वचन देऊन जात आहे.".Sahar Sheikh: येत्या काळात महाराष्ट्रात हिरवा रंग पसरवू; सहर शेख यांना पाठिंबा देत इम्तियाज जलीलांचे वादग्रस्त वक्तव्य, काय म्हणाले?.ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत पक्षाच्या विजयानंतर नवनिर्वाचित एआयएमआयएम नगरसेवक सहर शेख यांनी हे विधान केले. एका सभेत बोलताना सहर शेख यांनी घोषणा केली की ते मुंब्रा हिरवे करतील. नंतर, वाद वाढत असताना, त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या ध्वज आणि चिन्हाबद्दल बोलले होते. त्यांचा हेतू कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा नव्हता. "आम्ही तिरंग्यासाठी जगतो आणि त्यासाठीच मरतो.".Sahar Sheikh:''माझ्या पक्षाचा झेंडा हिरवा, त्यामुळे...'' सहर शेख यांनी पोलिसांना दिलेल्या पत्रात काय खुलासा केला?.भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी सांगितले की, पोलीस तक्रार दाखल झाल्यानंतर सहर शेख यांनी माफी मागितली आहे. किरीट सोमय्या यांनी "एक्स" या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, "मुंबईतील मुंब्रा येथील एआयएमआयएम नेत्या सेहर शेख यांनी 'आम्ही मुंब्रा हिरवे करू' या त्यांच्या विधानाबद्दल माफी मागितली आहे." भाजप नेत्याने पुढे सांगितले की, त्यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी सहर शेख यांना नोटीस पाठवली आणि उत्तर मागितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.