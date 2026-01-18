मुंबई

BMC Election: मानखुर्दमध्ये ‘एमआयएम’ सरस; मुस्लिम मतदारांचा राजकीय कल बदलल्याचे चित्र, अपेक्षेहून अधिक यश!

सकाळ वृत्तसेवा
-भाग्यश्री भुवड

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीने दमदार कामगिरी केली असली, तरी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाने शहराच्या राजकारणात स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक १३९ वगळता सर्व जागांवर एमआयएमचे उमेदवार विजयी झाले. हा निकाल केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेपुरता मर्यादित न राहता विधानसभा निवडणुकीतील मतदारांच्या मानसिकतेचा थेट प्रभाव दाखवणारा मानला जात आहे.

