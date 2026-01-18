BMC Election: मानखुर्दमध्ये ‘एमआयएम’ सरस; मुस्लिम मतदारांचा राजकीय कल बदलल्याचे चित्र, अपेक्षेहून अधिक यश!

-भाग्यश्री भुवडमुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीने दमदार कामगिरी केली असली, तरी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआयएम) पक्षाने शहराच्या राजकारणात स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. मानखुर्द-शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक १३९ वगळता सर्व जागांवर एमआयएमचे उमेदवार विजयी झाले. हा निकाल केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेपुरता मर्यादित न राहता विधानसभा निवडणुकीतील मतदारांच्या मानसिकतेचा थेट प्रभाव दाखवणारा मानला जात आहे..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.गेल्या २० वर्षांपासून समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी मानखुर्द-शिवाजीनगरचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अँटी-इन्कम्बन्सीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर एमआयएमने उच्चशिक्षित, तळागाळातून आलेले आणि स्थानिक समस्यांशी थेट जोडलेले उमेदवार मैदानात उतरवले होते. .‘परिवर्तन’चा नारा देत त्यांनी मतदारांमध्ये जवळीक निर्माण केली. त्या तुलनेत समाजवादी पक्षाचे उमेदवार बहुतांशी प्रस्थापित नगरसेवक असल्याने त्यांच्याविरोधात नाराजीचा सूर होता. त्यामुळे येथील मुस्लिम मतदारांचा राजकीय कल बदलत असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले. आतापर्यंत समाजवादी पक्षाचा बालेकिल्ला मानला जाणारा हा भाग आता एमआयएमकडे झुकताना दिसत आहे. समाजवादी पक्षाच्या अंतर्गत वादाचाही परिणाम निकालावर झाला आहे. विशेषतः आमदार रईस शेख आणि अबू आझमी यांच्यातील मतभेदाचा फटका पक्षाला बसल्याचे बोलले जात आहे..अपेक्षेहून अधिक यशमुंबईत एमआयएमचे एकूण आठ उमेदवार विजयी झाले असून, त्यात सात मुस्लिम आणि एका राखीव जागेवर मराठी उमेदवाराचा समावेश आहे. ही बाब एमआयएम केवळ एका समाजापुरता मर्यादित राहू इच्छित नाही, याचे संकेत देणारी मानली जात आहे. निवडणुकीपूर्वी फारसा अंदाज न बांधला गेलेला हा पक्ष प्रत्यक्षात मोठ्या लाटेत बदलला. .माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...ओवैसी बंधूंनी घेतलेल्या दोन सभांना मोठा प्रतिसाद मिळाला होता; मात्र एवढा एकतर्फी निकाल लागेल, असे खुद्द एमआयएमलाही वाटले नव्हते. चार-पाच जागांची अपेक्षा असताना सहा-सात जागांवर विजय मिळवण्यात पक्ष यशस्वी ठरला आहे. हे यश त्यांच्या नेत्यांसाठीही अनपेक्षित असेच होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.