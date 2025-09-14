मुंबई

Navi Mumbai News: वाशीत वायू प्रदूषण! श्वास घेण्यास त्रास; घसा खवखवण्याच्या प्रकारात वाढ

Air Pollution: वाशी परिसर पुन्हा एकदा वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडला आहे. एमआयडीसीमधील रासायनिक कारखान्यांतून पुन्हा वायू प्रदूषण सुरू झाले असून त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसत आहे.
तुर्भे : पावसामुळे वातावरण काही प्रमाणात स्वच्छ झाले होते. मात्र, पावसाची उघडीप होताच वाशी परिसर पुन्हा एकदा वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडला आहे. वाशी सेक्टर २६, २८ व २९ परिसरात बुधवारी पहाटेपासूनच धुरकट वातावरण व दुर्गंधीयुक्त वास पसरण्यास सुरूवात झाली आहे. एमआयडीसीमधील रासायनिक कारखान्यांतून पुन्हा वायू प्रदूषण सुरू झाले असून त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसत आहे.

