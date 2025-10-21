मुंबई

Mumbai Pollution: वायुप्रदूषणाने घुसमट! बीकेसीमध्ये गुणवत्ता निर्देशांक पोहोचला ३३५वर

Air Pollution: मुंबईतील हवेची गुणवत्ता चिंताजनकरीत्या घसरली आहे. यामुळे आरोग्यतज्ज्ञांनी नागरिकांना खबरदारीचा सल्ला दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता (एक्यूआय) सोमवारी (ता. २०) चिंताजनकरीत्या घसरली असून, अनेक ठिकाणी ती ‘अत्यंत खराब’ या श्रेणीत नोंदविण्यात आली. काही भागांमध्ये एक्यूआय ३००च्याही पुढे गेल्याने आरोग्यतज्ज्ञांनी नागरिकांना खबरदारीचा सल्ला दिला आहे.

