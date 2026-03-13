Navi Mumbai: ऐरोलीत भीषण अपघात! जेसीबी आणि दुचाकीची जोरदार धडक, दोन तरुणांचा मृत्यू

नवी मुंबई : नवी मुंबई येथे ऐरोली परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. ऐरोली सेक्टर 14 परिसरात भीषण अपघात घडला आहे. जेसीबी आणि मोटारसायकलची जोरदार धडक झाली असून यामध्ये दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आज शुक्रवार (ता. १३ मार्च) रोजी ऐरोली सेक्टर 14 परिसरात सकाळी १० वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. ऐरोली येथील न्यू होरायझन स्कूल समोर जेसीबीची एकमेकांना जोरदार धडक झाली. या अपघातात मोटारसायकलवर प्रवास करत असलेले दोन तरुण गंभीर जखमी झाले. ही घटना घडताच घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती..Mumbai News: ताडदेवस्थित वेलिंग्डन हाइट्सचे प्रकरण; तातडीच्या सुनावणीस न्यायालयाचा नकार, कोर्टात काय घडलं? .बघ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेसीबी मशीन (MH 05 BQ 250) चालवत असलेला चालक हनुमंत मारुती शिंदे (२९) हा रस्ता क्रॉस करत असताना समोरून येणाऱ्या बजाज अवेंजर मोटारसायकलला (MH 43 AY 0968) धडक दिली. दरम्यान, या भीषण धडकेत दोन तरुण गंभीररित्या जखमी झाले. स्थानिकांनी जखमींना तातडीने मदत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दोन्ही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला..मृतांची माहितीऐरोली सेक्टर 14 परिसरात झालेल्या अपघातात मृतांमध्ये दिग्विजय बाबासाहेब दिंडे (१७) आणि हर्षद सावर्डेकर (१८) यांचा समावेश आहे. हे दोघेही तरुण ऐरोली परिसरातील रहिवासी असून त्यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे त्यांच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे..Mumbai port oil tanker arrival: होर्मुझचा धोकादायक मार्ग पार करत पहिले तेलवाहू जहाज मुंबई बंदरात दाखल! व्हिडिओ पाहा....तथापि, घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलीस आयुक्त राहुल धस, राबळे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत आणि पोलीस निरीक्षक शाम बनसोडे यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. या प्रकरणी जेसीबी चालक हनुमंत मारुती शिंदे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील चौकशी सुरू आहे. त्याचबरोबर सदर घटनेचा तपास पोलिसांकडून सुरु असूनरबाळे पोलीस स्टेशनकडून अपघाताबाबत पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.