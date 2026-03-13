Navi Mumbai: ऐरोलीत भीषण अपघात! जेसीबी आणि दुचाकीची जोरदार धडक, दोन तरुणांचा मृत्यू

मुंबई

Navi Mumbai Airoli Accident: ऐरोलीत जेसीबी आणि दुचाकीचा भीषण अपघात घडला आहे. यामध्ये दोन तरुणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.
Mansi Khambe
नवी मुंबई : नवी मुंबई येथे ऐरोली परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. ऐरोली सेक्टर 14 परिसरात भीषण अपघात घडला आहे. जेसीबी आणि मोटारसायकलची जोरदार धडक झाली असून यामध्ये दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

