Thane: ठाणेकरांच्या वेगवान प्रवासाचा सेतू, ऐरोली-काटई नाका प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा पूर्ण; अन्य कामे प्रगतिपथावर

मुंबई : ‘एमएमआरडीए’कडून राबवल्या जात असलेल्या ऐरोली-काटई नाका कॉरिडॉरमुळे ‘मुंबई इन मिनिट्स’ संकल्पनेला गती मिळणार आहे. हा कॉरिडॉर तीन टप्प्यांत विकसित केला जात असून, टप्पा दोनचे काम पूर्ण झाले आहे, तर टप्पा एकचे काम अंतिम टप्प्यात असून, टप्पा तीनचे काम प्रगतिपथावर आहे. .वेगवान कॉरिडॉर म्हणून संकल्पित या प्रकल्पामुळे ऐरोली, मुंब्रा आणि काटई नाका यांना अखंड रस्त्याने जोडणी मिळणार असून, प्रवासाचे अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होईल. तसेच नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि बदलापूरदरम्यान जलद व कार्यक्षम प्रवास शक्य होईल, असे ‘एमएमआरडीए’ने स्पष्ट केले आहे..Mumbai: आरोपींच्या सुटकेविरोधातील याचिका फेटाळली, सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाला पूर्णविराम.‘एमएमआर’मधील वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या या कॉरिडॉर प्रकल्पाचा टप्पा दोन पूर्ण झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त करतानाच हा कॉरिडॉर केवळ रस्ते प्रकल्प नसून राज्याच्या भविष्यासाठीची धोरणात्मक गुंतवणूक आहे, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. बोगद्यामुळे दोन्ही भागांदरम्यान अधिक जलद व अखंड प्रवास शक्य होईल, असे उपमुख्यमंत्री आणि ‘एमएमआरडीए’चे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ ३५ ते ४० मिनिटांनी कमी होणार असून, असल्याचेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले..टप्पा १ : बोगदा आणि उन्नत मार्ग (ठाणे-बेलापूर रोड ते एनएच-०४)हा टप्पा कॉरिडॉरचा मुख्य आधार असून, ऐरोली आणि राष्ट्रीय महामार्ग-४ यांना मुंब्रा येथे जोडतो.एकूण लांबी : ३.४३ किमीदुहेरी बोगदा लांबी : १.६९ किमी (प्रत्येक ट्यूबमध्ये ३ वाहतूक लेन + १ रिफ्यूज लेन)रुंदी : १७.५० मीटर (प्रत्येक ट्यूब)नागरी कामे : ९२ टक्के पूर्णउन्नत मार्ग लांबी : ०.९४ किमीसंरचना : ३+३ लेन बोगद्याबरोबरच कार्यान्वित केला जाईल.प्रकाश, वायुवीजन आणि अग्निशमन यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रणालींची बसवणी अंतिम टप्प्यात असून, या नागरी कामांनंतर लवकरच पूर्ण होईल.या टप्प्यामुळे महापे, शिळफाटा आणि कल्याण फाटा येथील वाहतूक कोंडी टाळून राष्ट्रीय महामार्गाला अखंड आणि निर्बाध जोड मिळेल..टप्पा २ : उन्नत मार्ग (ऐरोली ते ठाणे-बेलापूर रोड)लांबी : २.५७ किमीमुख्य व्हायाडक्ट : ३+३ लेनरॅम्प्स : ऐरोली-मुलुंड रोडवर ३-लेन अप व डाऊन रॅम्प्स१०० टक्के काम पूर्णहा टप्पा टप्पा १ सोबतच कार्यान्वित केला जाणार आहे.मुलुंड-ऐरोली ब्रिज आणि मुंब्रा यांच्यात थेट संपर्क प्रस्थापित होईल..टप्पा ३ : राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-०४) ते काटई नाका (कल्याण-शिळ रोड कॉरिडॉर)लांबी : सुमारे ६.७१ किमी (पूर्णपणे उन्नत मार्ग)मुख्य व्हायाडक्ट : ३+३ लेनसेवा रस्ते : दोन्ही बाजूंना २+२ लेनसुमारे १० टक्के काम पूर्णऑक्टोबर २०२८ पर्यंत हा अंतिम टप्पा राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-०४) पासून काटई नाक्यापर्यंत विस्तार करत संपूर्ण प्रादेशिक संपर्क साखळी पूर्ण करेल..Navi Mumbai: नवी मुंबईत ‘झीरो वेस्ट स्लम’ मॉडेल, निराधार महिलांसाठी आधार; महापालिकेकडून नवा प्रकल्प सुरू.असा आहे प्रकल्पटप्पा एक, दोन आणि तीनची एकूण लांबी सुमारे १२.७१ किमीसंरचना - ३+३ लेनबोगदा - दुहेरी बोगदा (तिहेरी ३ वाहतूक लेन + १ आपत्कालीन मार्ग)बोगदा खोदण्यासाठी एनएटीएम तंत्रज्ञानाचा वापर (न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड – ड्रिलिंग आणि ब्लास्टिंग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.