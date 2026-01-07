BMC Election: स्मार्ट, हरित आणि सुरक्षित मुंबईचे आश्वासन; अजित पवारांनी मांडली विकासाची दिशा, जाहीरनामा प्रकाशित

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्यात शहरातील रहिवाशांना अनेक मोठी आश्वासने देण्यात आली आहेत. मुंबईला केवळ शहर न बनवता प्रत्येक मुंबईकराच्या स्वप्नांचे शहर बनवणे हे पक्षाचे उद्दिष्ट आहे. पायाभूत सुविधा, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि शाश्वतता यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अजित पवार यांनी ठोस योजना मांडल्या..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, मुंबई समाजातील सर्व घटकांना समान संधी आणि सुविधा प्रदान करेल. पक्ष शहरात सामाजिक सलोखा राखण्याचे आणि मुंबईकरांच्या स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाचा आदर करण्याचे वचन देतो. शिव शाह, फुले आणि आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांना अनुसरून, राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रभावी नियोजन आणि लोकसहभाग सुनिश्चित करेल..‘लाडक्या बहिणी’ महापालिका निवडणूक रिंगणात! राजकीय पक्षांकडून महिलांना मोठ्या प्रमाणावर संधी; जाणून घ्या आकडेवारी....राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने शहराच्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.पक्षाने कोणत्या गोष्टींवर लक्ष दिले ?मुंबईत ५०० किमी नवीन रस्ते बांधणे आणि विद्यमान रस्ते, पूल आणि उड्डाणपुलांचे आधुनिकीकरण.स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत डिजिटल सेवा, वाय-फाय आणि सीसीटीव्ही नेटवर्कचा विस्तार.बीकेसी, वरळी आणि पूर्व उपनगरे विकसित करून नवीन रोजगार केंद्रे निर्माण करणे.एआय-आधारित 'स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल' प्रणाली आणि अंतर्गत रस्ते नेटवर्कद्वारे वाहतूक नियंत्रण.यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि शहराचे आर्थिक केंद्र अधिक कार्यक्षम होईल..पाणीपुरवठा आणि पाणी व्यवस्थापनजुन्या चाळी आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये मोफत आणि २४×७ पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची खात्री राष्ट्रवादीने केली. पाण्याची गळती रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.'जल समृद्ध शहर अभियान' अंतर्गत पाण्याची बचत, पुनर्वापर आणि वितरणासाठी प्रभावी उपाययोजना.२०३० पर्यंत स्मार्ट वॉटर मीटरद्वारे जलसाक्षर वॉर्ड अभियान..घनकचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतापक्षाने 'शून्य कचरा धोरण' लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.पुनर्वापर संयंत्रे वाढवली जातील आणि प्लास्टिक बंदी कडक केली जाईल.नाले आणि नद्यांची स्वच्छता, पूर नियंत्रणासाठी नवीन ड्रेनेज व्यवस्था.'कचरा क्रेडिट सर्टिफिकेट' प्रणालीद्वारे नागरिकांना बक्षिसे.स्वच्छता कामगारांसाठी मोफत घर आणि आरोग्य विमा योजना..BMC Election: राहुल नार्वेकरांचा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव? आठ उमेदवारांची न्यायालयात धाव; तातडीच्या सुनावणीस नकार.आरोग्य आणि मानसिक आरोग्यराष्ट्रवादी काँग्रेस प्रत्येक प्रभागात अत्याधुनिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बांधेल.मोफत वैद्यकीय तपासणी आणि साथीच्या रोग (कोविड-१९) ची तयारी.निदान आणि टेलि-कन्सल्टिंग सुविधांसह महानगरपालिका रुग्णालयाचे 'UHWC' मध्ये रूपांतर.प्रत्येक शाळा आणि मानसिक आरोग्य आणि व्यसनमुक्ती समुपदेशन केंद्रांमध्ये 'आरोग्य कार्ड'.भटक्या कुत्र्यांना आणि पाळीव कुत्र्यांना परवाना देण्याची प्रभावी अंमलबजावणी..शिक्षण आणि कौशल्य विकासराष्ट्रवादी काँग्रेसने डिजिटल वर्गखोल्या आणि स्मार्ट एआय-आधारित शिक्षणासह शाळांचे आधुनिकीकरण करण्याचे आश्वासन दिले आहे.मोफत पोषण आहार योजना आणि अभ्यास केंद्र.माध्यमिक स्तरावर उद्योगासह व्यावसायिक प्रशिक्षण.संवैधानिक मूल्यांवर आधारित नागरी शिक्षण.माध्यमिक शिक्षणातील कौशल्य विकास अभ्यासक्रम..पर्यावरण आणि शाश्वतताराष्ट्रवादी काँग्रेसने मुंबईला 'ग्रीन सिटी' बनवण्याचे ध्येय ठेवले आहे.१० लाख झाडे लावणे आणि उद्यानांचा विस्तार करणे.इलेक्ट्रिक/सीएनजी वाहनांच्या हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण आणि प्रोत्साहन.किनारपट्टी संरक्षण आणि खारफुटीच्या जंगलांचे संवर्धन.धूळमुक्त शहरासाठी 'हवामान लवचिक मुंबई' योजना आणि आधुनिक यंत्रसामग्री..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.