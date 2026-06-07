NCP Candidate: नवनीत राणा, छगन भुजबळ चर्चेत; पण राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीचा वेगळाच मास्टरस्ट्रोक! अखेर नाव जाहीर, कुणाला दिली संधी?

राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यसभेच्या उमेदवारीवरून मोठं धक्कातंत्र खेळत अखेर राजेंद्र जैन यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी मंत्री छगन भुजबळ किंवा नवनीत राणा यांची चर्चा असताना पक्षाने अचानक राजेंद्र जैन यांच्यावर विश्वास दाखवल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अधिकृत घोषणा करत या चर्चांना पूर्णविराम दिला..राज्यसभेच्या उमेदवारीवर निर्णय घेण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोअर कमिटीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्याआधी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सातपुडा निवासस्थानी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वळसे पाटील, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दिल्ली हायकमांडचा आलेला संदेश आणि महायुतीतील राजकीय समीकरणांवर यावेळी सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..Weather: महाराष्ट्रात पुढील ४८ तासांत मान्सूनची एन्ट्री! विदर्भ-पश्चिम महाराष्ट्रात यलो अलर्ट; हवामान विभागाकडून नवी माहिती समोर.राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी देण्यामागे पक्षाची आगामी राजकीय रणनीती असल्याचे मानले जात आहे. राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसने सामाजिक आणि प्रादेशिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, छगन भुजबळ यांचे नाव जवळपास निश्चित मानले जात असताना अचानक निर्णय बदलल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत..Onion Farmers: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकार करणार थेट कांदा खरेदी; नाफेड-एनसीसीएफला कडक निर्देश.या निर्णयामुळे महायुतीतील अंतर्गत समीकरणांवरही चर्चा रंगू लागली आहे. विशेषतः नवनीत राणा आणि छगन भुजबळ यांच्या नावांची चर्चा सुरू असताना पक्षाने वेगळाच पर्याय निवडल्याने पुढील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.