मुंबई

NCP Candidate: नवनीत राणा, छगन भुजबळ चर्चेत; पण राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीचा वेगळाच मास्टरस्ट्रोक! अखेर नाव जाहीर, कुणाला दिली संधी?

NCP Rajya Sabha candidate News: सुनेत्रा पवारांच्या रिक्त जागेसाठी राष्ट्रवादीकडून राजेंद्र जैन यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यसभेसाठी राष्ट्रवादीने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.
NCP Rajya Sabha candidate News

NCP Rajya Sabha candidate News

ESakal

Vrushal Karmarkar
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राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यसभेच्या उमेदवारीवरून मोठं धक्कातंत्र खेळत अखेर राजेंद्र जैन यांच्या नावाची घोषणा केली आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी मंत्री छगन भुजबळ किंवा नवनीत राणा यांची चर्चा असताना पक्षाने अचानक राजेंद्र जैन यांच्यावर विश्वास दाखवल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अधिकृत घोषणा करत या चर्चांना पूर्णविराम दिला.

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