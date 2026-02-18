मुंबई

अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणी रोहित पवारांचे नवे आरोप, कोण आहेत श्वेता सिंह?

Rohit Pawar on Ajit pawar plane Crash : रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत काही नवे आरोप केले आहेत. यात त्यांनी डीजीसीएकडून व्हीएसआरला वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं म्हटलंय.
अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणाच्या चौकशीत निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी मागणी करताना रोहित पवार यांनी केंद्रीय विमान उड्डयन मंत्रालय आणि डीजीसीएवर गंभीर आरोप केले आहेत. तपास पारदर्शक व्हावा अशी मागणी आहे. सत्ता जर खरंच तुमच्याकडे असेल तर व्हीएसआर बंद करा. सत्ताधाऱ्यांकडून ही धमक दिसावी अशी इच्छा असल्याचंही रोहित पवार म्हणाले. त्यांनी डीजीसीएमध्ये असलेल्या श्वेता सिंह यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केलाय.

