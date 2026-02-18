अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणी रोहित पवारांचे नवे आरोप, कोण आहेत श्वेता सिंह?

अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणाच्या चौकशीत निष्पक्ष चौकशी व्हावी अशी मागणी करताना रोहित पवार यांनी केंद्रीय विमान उड्डयन मंत्रालय आणि डीजीसीएवर गंभीर आरोप केले आहेत. तपास पारदर्शक व्हावा अशी मागणी आहे. सत्ता जर खरंच तुमच्याकडे असेल तर व्हीएसआर बंद करा. सत्ताधाऱ्यांकडून ही धमक दिसावी अशी इच्छा असल्याचंही रोहित पवार म्हणाले. त्यांनी डीजीसीएमध्ये असलेल्या श्वेता सिंह यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केलाय..श्वेता सिंह या महाराष्ट्राच्या सूनबाई होत्या आणि आता डीजीसीएत काम करत आहेत. महाराष्ट्रातील मोठ्या राजकीय घराण्यात त्यांचं लग्न झालं. त्यांचं ज्या कुटुंबात लग्न झालं तो सत्तेत असलेल्या मोठ्या पक्षाशी निगडीत . त्या कुटुंबात अशा काही भावनिक गोष्टी घडल्या ज्याचा विचार आपण करू शकत नाही असंही रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. श्वेता सिंह यांचं लग्न माजी केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन यांचे पुत्र राहुल महाजन यांच्याशी झालं होतं. दोघांचा काही काळाने घटस्फोट झाला..अजितदादांचं विमान मुद्दाम आदळवलं, पायलट ते DGCAच्या तपासाबाबत रोहित पवारांचे गंभीर आरोप.डीजीसीएत कार्यरत असलेल्या श्वेता सिंह याआधी जेट एअरवेजमध्ये होत्या. त्या डीजीसीएत बसून आपल्या संपर्काचा वापर करून मोठं रॅकेट चालवत असल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला. तपास समितीत ज्या अपूर्वा यांचा समावेश केलाय त्यांना लेअरजेट विमान कसं चालतं माहिती नाही. त्या अपूर्वासुद्धा जेट एअरवेजमध्ये होत्या, त्यांना समितीत श्वेता सिंह यांनीच टाकलंय असं आम्हाला वाटते असं रोहित पवार म्हणाले.अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेचा तपास सुरू असताना श्वेता सिंह यांना डीजीसीएत ठेवू नका. त्यांचा संपर्क खूप वरपर्यंत आहे. त्यामुळे तपास मॅन्युप्युलेट केला जाऊ शकतो. केंद्रीय विमान मंत्रालय आणि डीजीसीए या दोन्हींकडून व्हीएसआर कंपनीला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत केली जातेय. त्यामुळे चौकशी होईपर्यंत मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.