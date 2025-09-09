Lalbaugcha Raja Visarjan: लालबागचा राजा विसर्जन विलंबाची चौकशी करा! मच्छीमार समितीची भूमिका

मुंबई

Fishermen Committee: लालबागचा राजा गणेशमूर्तीच्या विसर्जनात विलंब झाला होता. यामुळे अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
मुंबई : लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाविरोधात अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने चौकशीची मागणी केली आहे. विसर्जन प्रक्रियेतील गोंधळामुळे गणरायाचे विसर्जन चंद्रग्रहणाच्या वेळी झाल्याने लाखो भक्तांच्या भावना दुखावल्या आहेत. तसेच दर्शनादरम्यान भाविकांचा शारीरिक आणि मानसिक छळ होत असल्याचे आरोपही समितीने केले. समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात ई-मेलद्वारे तक्रार केली आहे.

