Mumbai Dahihandi: ९व्या थरावरून गोविंदा कोसळला, मनसेच्या गणेश चुक्कल दहीहंडीत थरारक प्रकार

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात दहीहंडी (Dahihandi 2026 ) उत्सव मोठ्या उत्साहात-थाटामाटात साजरा केला जात आहे. विविध दहीहंडी मंडळांकडून गोविंदा पथकांसाठी लाखो रुपयांची बक्षिसे जाहीर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे अनेक गोविंदा पथकाकडून उंच थर लावण्याची शर्यत सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र याचदरम्यान अनेक अपघाताच्या घटना घडल्याच्या समोर येतात. अशीच एक घटना मुंबईतील मनसेच्या गणेश चुक्कल यांच्या दहीहंडीमध्ये ९व्या थरावरील गोविंदा कोसळल्याची घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील घाटकोपमध्ये मनसेच्या गणेश चुक्कल यांच्याकडून विश्वविक्रमी दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या दहीहंडी उत्सवात अखिल मालपा डोंगरी अंधेरी पूर्वचा गोविंदा पहिले नऊ थर उभारले. यंदा मुंबईमध्ये ९ थर लावणारे अखिल मालपा डोंगरी हे पथक पहिले ठरले. मात्र ९ थर लावण्यानंतर खाली उतरताना ९व्या थरावरील गोविंदा कोसळल्याची घटना घडली. ही घटनेचा थरारक क्षण समोर आला आहे..'गोविंदा' तब्बल १७ वर्षे बिछान्यावर! आर्थिक मदत नको, उपचारांची जबाबदारी घ्या; आईची आर्त हाक .मुंबई-ठाण्यात दहीहंडीचा जल्लोषजन्माष्टमीनिमित्त मुंबई, ठाण्यात उद्या (ता. ५) दहीहंडी उत्सवाचा जल्लोष पाहायला मिळणार आहे. शहरातील विविध भागांत दहीहंड्यांचे आयोजन करण्यात आले असून उंचच उंच मानवी मनोरे रचत हंडी फोडण्यासाठी गोविंदा पथके सज्ज झाली आहेत. ढोल-ताशांचा गजर, पारंपरिक वाद्यांचा निनाद आणि 'गोविंदा आला रे'ने महामुंबईचा परिसर दुमदुमणार आहे..आकर्षक पारितोषिकांची घोषणामुंबईतील दादर, लालबाग, परळ, वरळी, घाटकोपर, भांडुप, मुलुंड, कांदिवली, बोरिवली, अंधेरी आदी भागांत सालाबादप्रमाणे विविध मंडळांकडून दहीहंड्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा नौपाडा, घोडबंदर रोड, कोपरी, भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर परिसरातही दरवर्षी हा उत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा होणार आहे. दहीहंडी फोडण्यासाठी गोविंदा पथकांनी कसून सराव केला आहे. गोविंदांच्या सुरक्षिततेवर विशेष भर देण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी महिला गोविंदा पथकेही सहभागी होणार आहेत. विविध मंडळांनी विजेत्या पथकांसाठी रोख बक्षिसांसह आकर्षक पारितोषिकांची घोषणा केली आहे..Navi Mumbai: १५ वर्षीय मुलीशी प्रेमसंबंध, घरी बोलावून अत्याचार; एक महिन्याची गर्भवती, २० वर्षीय तरुणावर गुन्हा.रुग्णालये सज्जदहीहंडी उत्सवादरम्यान गोविंदा जखमी झाल्यास तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी महापालिकेने प्रमुख आणि उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये विशेष व्यवस्था केली आहे. शहरातील तीन प्रमुख रुग्णालयांसह १६ उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये मिळून १०५ खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. जखमी गोविंदांवर मोफत उपचार करण्याच्या सूचनाही रुग्णालय प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. रुग्णालयांतील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी दक्ष राहावे, अशा सूचना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांनी दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.