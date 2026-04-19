मुंबई

दहा वर्षांपासून प्रेमसंबंध, प्रेयसीनं लग्नाला नकार देताच ३० वर्षीय तरुणानं आयुष्य संपवलं; मृतदेहाजवळ प्रेयसीचा फोटो

Alibaug News अलिबागमध्ये एका ३० वर्षीय तरुणानं प्रेयसीने लग्नाला नकार दिल्याच्या नैराश्यातून आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. गेल्या १० वर्षांपासून अलिबागमधील एका व्यापाऱ्याच्या मुलीसोबत त्याचे प्रेमसंबंध होते.
Alibaug case man found dead after decade long relationship disagreement

Esakal

सूरज यादव
Updated on

दहा वर्षांपासूनचे प्रेमसंबंध संपुष्टात आल्यानं एका ३० वर्षीय तरुणानं आयुष्य संपवल्याची घटना घडलीय. तरुणाचे एका तरुणीवर प्रेम होतं. पण १० वर्षांचे प्रेमसंबंध संपुष्टात आल्यानं तो नैराश्यात गेला होता. यातूनच त्यानं टोकाचं पाऊल उचललं आहे. अक्षय निकाळे असं तरुणाचं नाव आहे. अलिबाग शहरातल्या रामनाथ परिसरात तो राहत होता.

