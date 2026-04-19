दहा वर्षांपासून प्रेमसंबंध, प्रेयसीनं लग्नाला नकार देताच ३० वर्षीय तरुणानं आयुष्य संपवलं; मृतदेहाजवळ प्रेयसीचा फोटो

दहा वर्षांपासूनचे प्रेमसंबंध संपुष्टात आल्यानं एका ३० वर्षीय तरुणानं आयुष्य संपवल्याची घटना घडलीय. तरुणाचे एका तरुणीवर प्रेम होतं. पण १० वर्षांचे प्रेमसंबंध संपुष्टात आल्यानं तो नैराश्यात गेला होता. यातूनच त्यानं टोकाचं पाऊल उचललं आहे. अक्षय निकाळे असं तरुणाचं नाव आहे. अलिबाग शहरातल्या रामनाथ परिसरात तो राहत होता. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अक्षय निकाळे हा मूळचा नाशिकचा आहे. तो अलिबागमधील रामनाथ परिसरात वास्तव्यास होता. अलिबागमधील एका व्यापाऱ्याच्या तरुणीसोबत त्याचे १० वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. मात्र काही दिवसांपूर्वीच तरुणीने लग्नाला नकार दिला. यामुळे अक्षय नैराश्यात गेला आणि त्यातूनच आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतल्याचं समोर आलंय. या प्रकरणी प्रसाद रमेश गुरव यांनी पोलिसात फिर्याद दिलीय..Video: मंत्री बावनकुळेंची लव्ह स्टोरी! अल्पवयीन मुलीला पळवलं, मग थेट जेलमध्ये रवानगी.अक्षय नाशिकला त्याच्या मूळ गावी एका कार्यक्रमासाठी गेला होता. तिथून परतल्यानंतर अलिबागमध्ये राहत्या घरी दोरीच्या सहाय्याने गळफास घेत आत्महत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन तो शवविच्छेदनासाठी अलिबाग जिल्हा रुग्णालयात पाठवला आहे..अक्षयने आत्महत्येआधी प्रेयसीचे फोटोही आजूबाजूला ठेवले होते. प्रेम प्रकरण संपुष्टात आल्याचा धक्का सहन न झाल्यानं त्यानं हे टोकाचं पाऊल उचललं. तरुणाच्या आत्महत्येच्या घटनेनं अलिबागमध्ये खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी अलिबाग पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून अधिक तपास केला जात आहे.