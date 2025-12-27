मुंबई

Mumbai Municipal Election : सर्वच पक्षांचे ‘वेट अँड वॉच’; उमेदवारांची घोषणा शेवटच्या दिवशी शक्य

महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांचा आघाडी आणि युतीचा प्रयत्न सुरू असला तरी अद्यापही कोणत्याही पक्षांच्या आघाडीबाबत ठाम निर्णय झालेला नाही.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांचा आघाडी आणि युतीचा प्रयत्न सुरू असला तरी अद्यापही कोणत्याही पक्षांच्या आघाडीबाबत ठाम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे युती आणि आघाडीच्या चर्चा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत चालणार आहे.

