Mumbai Municipal Election : सर्वच पक्षांचे ‘वेट अँड वॉच’; उमेदवारांची घोषणा शेवटच्या दिवशी शक्य

मुंबई - महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांचा आघाडी आणि युतीचा प्रयत्न सुरू असला तरी अद्यापही कोणत्याही पक्षांच्या आघाडीबाबत ठाम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे युती आणि आघाडीच्या चर्चा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत चालणार आहे..त्यातच बंडखोरीच्या भीतीने जागावाटप आणि उमेदवारांची नावेसुद्धा शेवटच्या दिवशी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तूर्त तरी सर्वच पक्षांनी 'वेट अँड वॉच' अशीच भूमिका स्वीकारली आहे.अत्यंत महत्त्वाच्या अशा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिवसेना युतीचा फॉर्म्युला निश्चित झालेला असून भाजप १४० जागांवर निवडणूक लढविण्याची शक्यता आहे. तर शिवसेनेला ८७ जागा देण्यात येणार आहेत. भाजपच्या कोट्यातून रिपब्लिकन पक्षाला काही जागा मिळण्याची शक्यता आहे..मात्र कोण कुठली जागा लढविणार याबाबत अद्याप एकमत झालेले नाही. मुंबई आणि ठाण्यामध्ये शिवसेनेची ताकद असल्याने शिवसेना नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही महापालिकांमध्ये अधिक जागा मिळाव्यात यासाठी अजूनही अडून बसले आहेत.त्यामुळे मतदारसंघ आणि उमेदवार यांच्याबाबत युतीमध्ये एकमत होत नाही. भाजपकडून देण्यात येणाऱ्या ८७ जागांपेक्षा जास्त जागा मिळाव्यात अशी शिंदे यांची मागणी आहे. येत्या दोन दिवसांत हा पेच सुटेल, अशी आशा शिवसेनेच्या एका नेत्याने व्यक्त केली..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात अद्यापही युतीबाबत चर्चा सुरू आहेत. शरद पवार यांच्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी आज उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन सुमारे दोन तास चर्चा केली. मात्र युतीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही.राज्यात इतर ठिकाणीही विविध पक्षांकडून एकत्र येण्याबाबत किंवा वेगवेगळे लढण्याबाबत दावे केले जात असले तरी बहुतांशी ठिकाणी उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही..मुंबईत एकत्र नाहीपुणे महापालिकेसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एक होण्याच्या चर्चा सुरू झाल्यामुळे मुंबईतसुद्धा अशाच प्रकारे एकत्रीकरण करता येणे शक्य आहे का, याबाबतसुद्धा विचार सुरू आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही शक्यता फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत कोणताच पक्ष उमेदवारांची यादी जाहीर करणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे..अंतिम यादीकडे लक्षकाँग्रेस आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष स्वबळावरच लढणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस मुंबईत अंदाजे ४० जागांवर निवडणूक लढविण्याची शक्यता आहे. तशी तयारी या पक्षाने केली आहे. मात्र, अद्यापही ते महायुतीच्या अंतिम यादीकडे लक्ष ठेवून आहेत. शिवसेना-भाजपच्या उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आपल्या उमेदवारांची नावे आणि मतदारसंघ जाहीर करण्याची शक्यता आहे..