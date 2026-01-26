मुंबई

अलोकचा किरकोळ अपघात, उपचार सुरू आहेत; कुटुंबाने खोटं सांगितलं, पत्नीच्या वाढदिवशी समजली पतीच्या मृत्यूची बातमी

Alok Kumar मुंबई लोकलमध्ये किरकोळ वादातून अलोक कुमार यांची हत्या झाल्याची घटना घडली. अलोक यांचा मृत्यू झाल्याची गोष्ट कुटुंबियांनी पत्नीपासून लपवून ठेवली. पण वाढदिवशीच त्यांना पतीचा मृत्यू झाल्याचं समजलं.
सूरज यादव
मुंबई, ता. २५ : लोकलमधून उतरताना झालेल्या किरकोळ वादाचे रूपांतर थेट जीवघेण्या हल्ल्यात होऊन एका प्राध्यापकाचा बळी जाण्याची धक्कादायक घटना मालाड रेल्वे स्थानकावर शुक्रवारी (ता. २४) सायंकाळी घडली. आलोककुमार सिंग (वय ३२, रा. मालाड पूर्व) असे मृत प्रवाशाचे नाव आहे. संशयित आरोपीला बोरिवली रेल्वे पोलिसांनी २४ तासांत अटक केली आहे.

