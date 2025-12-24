मुंबई

Balasaheb Thackeray Dream : ठाकरे बंधूसोबत संजय राऊतांनाही स्पेशल खूर्ची, बाळासाहेबांच स्वप्न पूर्ण करण्यात मोठा वाटा

Sanjay Raut Shiv Sena News : ठाकरे बंधूसोबत संजय राऊतांनाही स्पेशल खूर्ची दिली जाण्याची चर्चा असून बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यात त्यांचा मोठा वाटा असल्याचं बोललं जात आहे.
Special Role for Sanjay Raut With Thackeray Brothers

Special Role for Sanjay Raut With Thackeray Brothers

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Political Developments : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतींना मानवंदना देत ऐतिहासिक पर्वाची सुरुवात केली. मुंबई महापालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या दिवशी, ठाकरे बंधूंच्या शेजारी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांना खुर्ची देण्यात आली. यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक अर्थ काढले जात आहेत.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
Balasaheb Thackeray
Sanjay Raut
Mumbai
MNS Chief Raj Thackeray

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com