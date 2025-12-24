Balasaheb Thackeray Dream : ठाकरे बंधूसोबत संजय राऊतांनाही स्पेशल खूर्ची, बाळासाहेबांच स्वप्न पूर्ण करण्यात मोठा वाटा

Maharashtra Political Developments : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतींना मानवंदना देत ऐतिहासिक पर्वाची सुरुवात केली. मुंबई महापालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या दिवशी, ठाकरे बंधूंच्या शेजारी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांना खुर्ची देण्यात आली. यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक अर्थ काढले जात आहेत..मागील सुमारे वीस वर्षांपूर्वी दुरावलेले ठाकरे बंधू पुन्हा एकत्र आल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या समीकरणांना सुरुवात झाली आहे. या एकत्र येण्यामागे महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या संजय राऊत यांची ठाकरे बंधूंच्या शेजारी उपस्थिती ही मराठी ऐक्याचेच प्रतीक असल्याचे मानले जात आहे..यावेळी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, “आज पुन्हा एकदा मराठी ऐक्याचा मंगल कलश घेऊन उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आपल्यासमोर आले आहेत. तोच आनंदाचा क्षण आज महाराष्ट्राच्या जीवनात आला आहे. आता हाच मंगल कलश मुंबईसह अनेक महानगरपालिकांमध्ये विजयी भगवा ध्वज फडकवल्याशिवाय राहणार नाही. या महाराष्ट्राला फक्त ठाकरेच नेतृत्व देऊ शकतात. महाराष्ट्र ठाकरेंच्याच मागे जाईल, हे सांगणारा हा दिवस आणि आजची पत्रकार परिषद आहे.”.Sanjay Raut : आजारपणानंतर संजय राऊत पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर; महायुतीवर जोरदार टीका, काँग्रेसला लगावला टोला, प्रकृतीबाबतही दिली अपडेट.ठाकरे बंधूंच्या या एकत्रित उपस्थितीमुळे विशेषतः मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठी मतदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्याच्या राजकारणात नवे पर्व सुरू झाल्याचे संकेत या प्रसंगातून मिळत असल्याची चर्चा आहे..संजय राऊत म्हणाले, परवा भाजप आमदार कोण पराग शहा यांनी मराठी रिक्षावाल्याला मुंबईत मारलं, हे तुम्हाला दिसत नाही का? अशी विचारणा त्यांनी केली. ते म्हणाले की, एका मराठी रिक्षावाल्याला भर रस्त्यावर मुंबईत मारून दादागिरी केली. हा असं मारण्याचा अधिकार भाजपच्या आमदारांना कोणी दिला? ही भाजपचं ही भूमिका आणि धोरण आहे का? की गरीब मराठी माणसाला रस्त्यावर मारायचं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.