Dombivli Politics: ठाकरेंच्या चार नगरसेवकांना जबरदस्तीने डांबून ठेवले; अल्पेश भोईर यांचा खळबळजनक आराेप, डोंबिवलीतील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र!

Municipal politics heats up After Bhoir’s shocking claims: अल्पेश भोईर यांचा गंभीर आरोप: ठाकरे गटाचे नगरसेवक जबरदस्तीने डांबले
Political tension escalates in Dombivli following allegations by Alpesh Bhoir against Thackeray group councillors.

Political tension escalates in Dombivli following allegations by Alpesh Bhoir against Thackeray group councillors.

-शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली: कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेतील सत्तास्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होत असताना, अल्पेश भोईर यांनी गंभीर आणि खळबळजनक आरोप केले आहेत. “आमचे चारही नगरसेवक आमच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांना जबरदस्तीने डांबून ठेवण्यात आले आहे,” असा दावा भोईर यांनी केला.

