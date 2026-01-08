अंबरनाथमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ, काँग्रेसच्या १२ नगरसेवकांचा भाजपप्रवेश; निकालानंतर १८ दिवसात असं काय घडलं?

नगरपालिका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या निकालाला तीन आठवडे होण्याच्या आतच अंबरनाथमध्ये मोठी उलथापालथ झालीय. भाजप राष्ट्रवादीसोबत काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी युती केल्यानं खळबळ उडाली होती. याविरोधात काँग्रेसनं कारवाई करत १२ नगरसेवकांना निलंबित केलं. या निलंबनाच्या कारवाईनंतर आता १२ नगरसेवक थेट भाजपमध्ये गेले आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला..रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात सबका साथ सबका विकास हा मंत्र घेऊन चालतोय. आम्ही सत्तेबरोबर राहिलो तर आमचे प्रश्न सोडवता येतील, नागरिकांना न्याय देता येईल. आम्हीही तुम्ही सर्वजण सोबत आला तर आनंद होईल असं सांगितलं. ते सोबत आले त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. .KDMC Election : ठाकरेंच्या अधिकृत उमेदवाराचा महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा, शिंदे गटात प्रवेश; प्रभागात विरोधक नावापुरते.अंबरनाथ नगर परिषदेत काँग्रेसचे १२ नगरसेवक निवडून आले होते. काँग्रेससह भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अपक्ष नगरसेवकांनी एकत्र येऊन ३१चे संख्याबळ जमवले. या तिन्ही पक्षांनी मिळून 'अंबरनाथ विकास आघाडी'ची स्थापन करून या आघाडीने अभिजित करंजुले यांची गटनेतेपदी निवड केल्याचे पत्र नगर परिषद प्रशासनाला दिले आहे. नगर परिषद निकालानंतर काँग्रेसचे ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांनी प्रदेश कार्यालयाला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्याशी संधान साधून ही राजकीय खेळी केली..निलंबनाच्या कारवाईवर बोलताना नगरसेवकांनी म्हटलं होतं की, आम्ही काँग्रेस सोडून गेलेलो नाही, तर केवळ स्थानिक विकासासाठी 'अंबरनाथ विकास आघाडी'ला पाठिंबा दिला होता; मात्र कोणताही संवाद न साधता किंवा कोणालाही विश्वासात न घेता ही कारवाई करण्यात आली आहे. जर पक्षाला निवडून आलेल्या नगरसेवकांची गरज नसेल, तर आम्हालाही अशा पक्षात राहण्यात कोणताही रस नाही असंही स्पष्ट करण्यात आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.