महापालिका निवडणुकांआधी मोठा राजकीय बॉम्ब! ठाकरे बंधूंनंतर आता अजून एक भावांची जोडी एकत्र येणार? दलित मतांचे एकत्रीकरण होणार

Municipal Corporation Elections: बीएमसी निवडणुका जवळ आल्याने, आनंदराज आंबेडकर यांनी त्यांचे भाऊ प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी भविष्यात युती करण्याचे संकेत दिले आहेत. ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवीन चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात कुटुंब पुनर्मिलनाचा हंगाम जोर धरत आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चुलत भाऊ राज ठाकरे आणि तर काही जागांवर काका-पुतण्या जोडी (शरद पवार आणि अजित पवार) एकत्र आल्यामुळे आंबेडकर बंधूंमधील मतभेद कमी होण्याची चिन्हे आहेत. आनंदराज आंबेडकर यांनी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला दिलेल्या विधानानंतर, नवीन वर्षात दोन्ही भाऊ एकत्र येण्याच्या अटकळाला वेग आला आहे.

