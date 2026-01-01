महापालिका निवडणुकांआधी मोठा राजकीय बॉम्ब! ठाकरे बंधूंनंतर आता अजून एक भावांची जोडी एकत्र येणार? दलित मतांचे एकत्रीकरण होणार

महाराष्ट्राच्या राजकारणात कुटुंब पुनर्मिलनाचा हंगाम जोर धरत आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे चुलत भाऊ राज ठाकरे आणि तर काही जागांवर काका-पुतण्या जोडी (शरद पवार आणि अजित पवार) एकत्र आल्यामुळे आंबेडकर बंधूंमधील मतभेद कमी होण्याची चिन्हे आहेत. आनंदराज आंबेडकर यांनी नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला दिलेल्या विधानानंतर, नवीन वर्षात दोन्ही भाऊ एकत्र येण्याच्या अटकळाला वेग आला आहे. .महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत, म्हणाले की, भविष्यात आंबेडकरी चळवळ पुढे नेण्यासाठी हे दोन्ही भाऊ एकत्र येऊ शकतात. ठाकरे बंधूंचे उदाहरण देत ते म्हणाले, "प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते. ज्याप्रमाणे त्या दोन भावांनी एकत्र येऊन एकत्र युती केली आहे. तसेच आपणही भविष्यात असे करू शकतो. जर प्रयत्न केले तर मी नक्कीच प्रतिसाद देईन.".Mumbai News: मुंबईत मतदानाची 'क्रेझ' वाढणार! सेल्फी विथ फ्लॉवर्स; उद्यान विभागाचा अभिनव उपक्रम.ठाकरे बंधूंच्या एकीकरणाबाबत आनंदराज म्हणाले की, मुंबईत कोणताही मोठा चमत्कार घडणार नाही. मुंबईत त्यांच्या २५ वर्षांच्या राजवटीत मराठी लोकांना स्थलांतर करण्यास भाग पाडले गेले आहे. त्यामुळे त्यांच्या युतीचा परिणाम फक्त अंध अनुयायांवर होईल, सर्व मराठींवर नाही. धर्म किंवा जातीच्या आधारावर लोकांना विभागून समस्या सुटणार नाही. महापौरपदाच्या खुर्चीवर कोणीही पात्र व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबद्दल बोलत नाही..आनंदराज यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबतच्या त्यांच्या सध्याच्या युतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि म्हटले की त्यांनी त्यांना मागितलेल्या महत्त्वाच्या जागा दिल्या नाहीत. यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. रामदास आठवलेंना सल्ला देताना आनंदराज पुढे म्हणाले की, फक्त सत्तेत बसून काम होणार नाही..Mumbai News: मुंबईत मतदानाची 'क्रेझ' वाढणार! सेल्फी विथ फ्लॉवर्स; उद्यान विभागाचा अभिनव उपक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.