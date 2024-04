मुंबई

Ambedkar Memorial Indu Mill: इदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भव्य स्मारकाचे काम पूर्णत्वाकडे

१२ एकर जागेतील या स्मारकाचे बांधकाम (सिव्‍हिल वर्क) झाले पूर्ण च साडेतीनशे फूट उंचीचा पुतळा उभारण्यात येणार आहे | The construction (civil work) of this monument in 12 acres of land has been completed and a statue with a height of three and a half hundred feet will be erected.