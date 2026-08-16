BJP-MNS आमने सामने, पोलीस ठाण्याबाहेरच चारचाकी फोडून कार्यकर्त्यांना बेदम मारहाण; भाजपच्या बड्या नेत्यासह ६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल

अंबरनाथ : अंबरनाथमध्ये भाजप आणि मनसेचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले असून त्यांच्यात मोठा राडा झाल्याचे समोर आले आहे. नुकतेच अंबरनाथमधील एका गाळ्याच्या ताब्यावरून भाजप आणि मनसे कार्यकर्ते आमने सामने भिडले होते. यावेळी मनसे आणि भाजपमध्ये मोठा वाद झाल्याप्रकरणी मनसे शहराध्यक्ष शैलेश शिर्के यांना अटक कऱण्यात आली होती. परंतु भाजप कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल न झाल्याने मनसे नेते अविनाश जाधव आक्रमक झाले होते. त्यानंतर आता या राडा प्रकरणी भाजपच्या नगरसेवकासह सहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .नेमके काय घडले?अंबरनाथमधील भाजप आणि मनसेच्या राडा प्रकरणी मनसे शहराध्यक्ष शैलेश शिर्के यांना अटक झाली. मात्र भाजप कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल न झाल्याने मनसे नेते अविनाश जाधव आक्रमक होत त्यांनी मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र मनसेने दिलेल्या मोर्चाच्या इशाऱ्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाची दखल घेत भाजप नगरसेवक अभिजित करंजुले यांच्यासह इतर एकूण सात जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे मनसेचा आज निघणारा मोर्चा तूर्तास स्थगित करण्यात आला आहे..Dombivli News: अल्पवयीन मुलीचा लोकलच्या धडकेत मृत्यू प्रकरणाला वेगळं वळण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट समोर; तरुणाला अटक, ३ महिन्यापूर्वी... .पोलीस ठाण्याबाहेरच चार चाकी फोडलीमनसे शहराध्यक्ष शैलेश शिर्के यांना अटक झाल्याप्रकरणी त्यांचे नातेवाईक सुहास घाग यांची चारचाकी पोलीस ठाण्याबाहेरच फोडून भाजप कार्यकर्त्यांकडून त्यांना मारहाण झाली होती, असा आरोप केला होता. या प्रकारानंतर मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सखोल चौकशीसह दोषींवर कारवाईची मागणी केली असता सदरील गुन्हा दाखल झाला आहे.....तर भाजपा कार्यकर्त्यांची हत्या झाली असती!अंबरनाथमध्ये भाजप-मनसेत झालेल्या वादप्रकरणी भाजपने पत्रकार परिषद घेत, शैलेश शिर्के यांच्यावर हत्येच्या प्रयत्नासह मॉब लिंचिंग आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. मनसे कार्यकर्ते भाजपच्या दोन कार्यकर्त्यांना मारहाण करत होते, मात्र त्यावेळी पोलीस तिथे नसते तर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची हत्या झाली असती, असा दावा भाजप जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी केला आहे..Western Railway: ३० लाखांच्या गर्दीसमोर पश्चिम रेल्वे हतबल; २,५५९ पदे रिक्त, नियंत्रणासाठी कंत्राटी मनुष्यबळाचा आधार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.