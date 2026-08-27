Crime News: मामाची अल्पवयीन भाचीवर घाणेरडी नजर, उपचाराच्या बहाण्याने बाहेर नेत घृणास्पद कृत्य; अंबरनाथमध्ये काय घडलं?

अंबरनाथ : अंबरनाथमध्ये नात्याला काळिमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. दातांच्या उपचाराच्या बहाण्याने अल्पवयीन मुलीला बाहेर नेऊन तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोपीवर आरोप आहे. तो तिच्या आईचा मानलेला भाऊ असून अंबरनाथ पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. तसेच त्याची कारही जप्त करण्यात आली आहे..दाताच्या तपासणीसाठी मुंबईतील शासकीय रुग्णालयात घेऊन जात असल्याच्या बहाण्याने तो पीडित मुलीला बाहेर घेऊन जात असे. याचदरम्यान त्याने तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. २३ ऑगस्टला आरोपी पुन्हा पीडितेच्या घरी आला. त्या वेळी त्याने मुलीशी गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे..Parel-Chinchpokli: ईद-मिलादच्या मिरवणुकीदरम्यान राडा! धक्काबुक्की, दगडफेक अन् धार्मिक घोषणाबाजी; परळ-चिंचपोकळीत तणाव, Video Viral.मुलीने आरडाओरड केल्यानंतर आरोपी तेथून पळून गेला. तसेच घटनेची माहिती कोणाला दिल्यास आईला जीवे मारण्याची धमकी त्याने दिल्याचेही तक्रारीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांसह पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Mumbai Local: कर्मचाऱ्यांना लागला लेटमार्क! मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, लोकल खोळंबल्याने प्रवाशांची तारांबळ .दुचाकीचा धक्का लागल्याच्या वादातून आई-मुलाला मारहाणदुचाकीचा धक्का लागल्याच्या वादातून वृद्ध आई-मुलाला मारहाण केल्याची घटना रॉयल गार्डन परिसरात घडली. सचिन प्रकाश केणी यांच्या दुचाकीचा १८ ऑगस्टला सत्यम जयस्वाल याला धक्का लागला होता. त्यानंतर सत्यम काही जणांसह केणी यांच्या घरी गेला. तेथे त्यांची आई कुंदा (वय ६६) यांच्याशी वाद घालून मारहाण केली. सचिन घरी परतल्यानंतर त्यांनाही मारहाण केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तारापूर पोलिसांनी सत्यमसह रवींद्र जयस्वाल, सुमीत जयस्वाल, रोहित जयस्वाल, अभिजित जयस्वाल, अमर हरीलाल जयस्वाल, जित संखे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.