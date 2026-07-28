Ambernath: १२व्या मजल्यावरून मांजरीला फेकलं, इसमाचं अमानुष कृत्य CCTVत कैद; अंबरनाथमधील घटनेने हळहळ

अंबरनाथ : अंबरनाथमध्ये मुक्या प्राण्यांवरील क्रूरतेची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पालेगाव परिसरातील रॉयल फ्लोरा गृहसंकुलात एका मांजरीला १२व्या मजल्यावरून खाली फेकल्याचा आरोप प्राणीप्रेमींनी केला आहे. यात मांजरीचा जागीच मृत्यू झाला असून, संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. या प्रकरणी अंबरनाथ पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..तीन वर्षांपासून ही मांजर रॉयल फ्लोरा या सोसायटीत राहत होती. अनेक रहिवासी तिची काळजी घेत असल्याने ती सर्वांच्या परिचयाची झाली होती. रविवारी सायंकाळी ती एका खिडकीजवळ खेळत असताना बाल्कनीत फिरत असलेल्या एका व्यक्तीने तिला खाली ढकलल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत असल्याचा दावा प्राणीप्रेमींनी केला आहे. या घटनेप्रकरणी इमारतीतील रहिवासी आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे..हार्दिक पांड्यासाठी फक्त CSK नाही, तर 'हा' संघही करतोय प्रयत्न! थेट कर्णधारालाच Mumbai Indians सोबत ट्रेड करण्याची चर्चा.उंचावरून खाली पडल्याने मांजरीचा जागीच मृत्यू झाला. या व्यक्तीने मांजरीला १२व्या मजल्यावरून का ढकललं? यामागचं कारण काय? याबाबत सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र या अमानुष कृत्याबाबत संबंधित व्यक्तीवर तातडीने गुन्हा दाखल करावा. तसेच सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे घटनेची सखोल चौकशी करून दोषीवर प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे..Mumbai News: तुम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहात, मग त्यांना मारहाण का करता? उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंच्या नेत्याला फटकारले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.