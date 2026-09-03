मुंबई

Mumbai Local: दिव्यांग व्यक्तीचा जीव धोक्यात घालणारा प्रकार, 'वॉकर'च्या मदतीने ओलांडली रेल्वे रूळ; Video Viral

Railway Track Crossing Case: दिव्यांग व्यक्तीचा जीव धोक्यात घालणारा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून ज्यामध्ये दिव्यांग व्यक्त 'वॉकर'च्या मदतीने रेल्वे रूळ ओलांडत असल्याचे दिसून येत आहे.
Disable person crossing railway track

Disable person crossing railway track

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई लोकलच्या अपघाताच्या घटना घडत असल्याचे सातत्याने समोर येत राहतात. ज्यामध्ये रेल्वे रूळ ओलांडताना होत असणाऱ्या अपघातांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यामुळे रेल्वे रूळ न ओलांडण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र असे असले तरीही अनेक प्रवासी रेल्वे रूळ ओलांडत असल्याचे दिसून येते. अशातच मुंबई लोकलचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये एक दिव्यांग व्यक्ती रेल्वे रूळ ओलांडत असून त्याचा जीव धोक्यात घालत असल्याचे दिसत आहे.

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