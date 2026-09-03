Mumbai Local: दिव्यांग व्यक्तीचा जीव धोक्यात घालणारा प्रकार, 'वॉकर'च्या मदतीने ओलांडली रेल्वे रूळ; Video Viral

मुंबई : मुंबई लोकलच्या अपघाताच्या घटना घडत असल्याचे सातत्याने समोर येत राहतात. ज्यामध्ये रेल्वे रूळ ओलांडताना होत असणाऱ्या अपघातांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यामुळे रेल्वे रूळ न ओलांडण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र असे असले तरीही अनेक प्रवासी रेल्वे रूळ ओलांडत असल्याचे दिसून येते. अशातच मुंबई लोकलचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये एक दिव्यांग व्यक्ती रेल्वे रूळ ओलांडत असून त्याचा जीव धोक्यात घालत असल्याचे दिसत आहे. .अंबरनाथ रेल्वे स्थानकातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे; यात गर्दीच्या वेळी एक दिव्यांग व्यक्ती 'वॉकर'च्या साहाय्याने अनेक रेल्वे रूळ ओलांडताना दिसत आहे. या प्रकारामुळे स्थानकावर येणाऱ्या एका लोकलला वेग कमी करावा लागला असून दिव्यांग व्यक्तीच्या या वागणुकीमुळे सर्व स्तरावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत..Navi Mumbai Airport: मुंबई विमानतळाचा ताण नवी मुंबई पेलणार का? अपुऱ्या वाहतूक सुविधांमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण.व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमुळे अनेकजण यातून दिसून येणाऱ्या नागरिकत्वाच्या जाणिवेच्या अभावावर टीका करत आहेत, तसेच वर्दळीच्या स्थानकांवर अशा प्रकारची धोकादायक वर्तणूक का घडते, असा प्रश्नही उपस्थित करत आहेत..Mumbai High Court: ...म्हणून स्वतंत्र आरक्षण! राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.