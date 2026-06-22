Thane News: अंबरनाथ शिवमंदिर परिसरातील आरक्षणाविरोधात विहिंप-बजरंग दल आक्रमक, बेमुदत धरणे आंदोलनाचा इशारा

डोंबिवली : अंबरनाथ येथील ऐतिहासिक आणि प्राचीन शिवमंदिर परिसरातील प्रस्तावित आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तसेच विविध हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीने मंगळवारपासून उल्हासनगर महानगरपालिकेसमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि नागरिक सहभागी होणार असल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे..या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हाभर जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली आहे. विविध प्रखंडांमध्ये बैठका घेऊन आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आले असून कार्यकर्त्यांना जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. मंदिर परिसरातील प्रस्तावित आरक्षणाबाबत हिंदू समाजामध्ये अस्वस्थता असल्याचे सांगत मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे..Navi Mumbai : घृणास्पद कृत्य! अल्पवयीन बहिणींना देहव्यापाराच्या दलदलीत ढकललं; शिंदेसेना आणि भाजपचा नेता अटकेत.संघटनांच्या मते, अंबरनाथचे प्राचीन शिवमंदिर हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून शहराच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळखीचा महत्त्वाचा भाग आहे. मंदिर परिसराशी संबंधित प्रस्तावित आरक्षणामुळे भविष्यात मंदिराच्या विकासावर आणि परिसराच्या जतनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या संदर्भात प्रशासनाकडे अनेक वेळा निवेदने सादर करण्यात आली तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चाही करण्यात आली. मात्र अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे बजरंग दलाचे जिल्हा सहसंयोजक अमित भोईर यांनी सांगितले..प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून मंदिर परिसरावरील प्रस्तावित आरक्षण रद्द करावे तसेच या वारसा स्थळाच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र उपाययोजना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनांकडून देण्यात आला आहे..दरम्यान, मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या या बेमुदत धरणे आंदोलनामुळे उल्हासनगर महापालिका परिसरात मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांची उपस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणेकडून आवश्यक तयारी केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..IPL 2027 TRADE: हार्दिक पांड्याचं नाव, पण रोहित शर्माचा करेक्ट कार्यक्रम! Mumbai Indians ट्रेड विंडोत मोठा डाव टाकायला तयार; वाचा Inside Story.प्राचीन शिवमंदिर परिसराच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता प्रशासन आणि आंदोलनकर्ते आमनेसामने येण्याची चिन्हे दिसत असून, या आंदोलनाकडे अंबरनाथ आणि उल्हासनगर परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.