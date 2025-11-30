Thane Traffic: मतमोजणी दिवशी वाहतुकीत बदल, अनेक मार्गांवर प्रवेश बंद; काय असतील पर्यायी मार्ग?

अंबरनाथ : अंबरनाथ नगर परिषदेच्या निवडणुकीची मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी महात्मा गांधी विद्यालयात होणार आहे. या दिवशी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेत कल्याण-कर्जत राज्य महामार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रशासनाने शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ठाणे शहर वाहतूक विभागाचे पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. .हे बदल ३ डिसेंबर रोजी सकाळी ६ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत लागू असतील. बदलांनुसार, मटका चौकातून अंबरनाथ रेल्वे स्थानक तसेच बदलापूर दिशेला जाणाऱ्या सर्व वाहनांना मटका चौक येथे प्रवेश बंद असेल. मात्र मटका चौकातून हुतात्मा चौकमार्गे इच्छितस्थळी जाता येईल. बदलापूर दिशेकडून अंबरनाथ रेल्वे स्थानकाकडे येणाऱ्या वाहनांना डीएमसी चौकात प्रवेश बंद करण्यात येत आहे. डीएमसी चौक येथून डावे वळण घेऊन अंबरनाथ पोलिस ठाणे, पोलिस पेट्रोल पंपमार्गे रेल्वे स्थानक व इच्छितस्थळी जाता येईल..Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल.जड/अवजड वाहनांसाठी वाहतूक बदलमतमोजणीच्या दिवशी (३ डिसेंबर, सकाळी ६ ते रात्री ८) शहरातून जाणाऱ्या जड आणि अवजड वाहनांसाठी खालील मार्ग निश्चित केले आहेत..वाहनांना प्रवेश बंदबदलापूरकडून अंबरनाथ/कल्याण दिशेने फॉरेस्ट नाका येथे प्रवेश बंदपर्यायी मार्ग : फॉरेस्ट नाका चौकातून टी पॉइंट सर्कल, वैभव हॉटेलमार्गे नेवाळी दिशेने जाता येईल.उल्हासनगर दिशेने अंबरनाथ/बदलापूर/कर्जत दिशेला १७ सेक्शन येथे प्रवेश बंदपर्यायी मार्ग : श्रीराम चौक, चक्की नाकामार्गे नेवाळी चौक येथून बदलापूर दिशेला इच्छित स्थळी जाता येईल.शहरात येणाऱ्या वाहनांना वैभव हॉटेल येथे प्रवेश बंदपर्यायी मार्ग : सुदामा हॉटेलमार्गे फॉरेस्ट नाका तसेच नेवाळी चौकमार्गे इच्छित स्थळी जाता येईल..Thane Politics: डोंबिवलीत भाजप– शिंदेसेना आमनेसामने! उद्घाटन सोहळ्यात शक्तीप्रदर्शन, बॅनरबाजी आणि घोषणाबाजीने वातावरण तापलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.