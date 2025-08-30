मुंबई

मराठा आरक्षणावर तोडगा निघणार? अमित शाहांनी जाणून घेतली आंदोलनाची माहिती; तावडेंसोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा, बैठकीत काय ठरलं?

Amit Shah’s Mumbai visit and key Discussions : मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस, अमित शाहांचा मुंबई दौरा ठरणार निर्णायक?
Updated on

मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे मुंबईच्या दौऱ्यावर (Amit Shah Mumbai Visit) असून, शुक्रवारी रात्री ते शहरात दाखल झाले. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ते आज लालबागच्या राजाचे दर्शन घेणार आहेत. तसेच ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या घरी जाऊन गणरायाचे दर्शन घेतील अशीही माहिती आहे.

