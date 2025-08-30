मराठा आरक्षणावर तोडगा निघणार? अमित शाहांनी जाणून घेतली आंदोलनाची माहिती; तावडेंसोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा, बैठकीत काय ठरलं?

मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे मुंबईच्या दौऱ्यावर (Amit Shah Mumbai Visit) असून, शुक्रवारी रात्री ते शहरात दाखल झाले. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ते आज लालबागच्या राजाचे दर्शन घेणार आहेत. तसेच ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या घरी जाऊन गणरायाचे दर्शन घेतील अशीही माहिती आहे..विनोद तावडेंसोबत महत्त्वाची चर्चामुंबई दौऱ्यादरम्यान अमित शाह यांनी भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे (Vinod Tawde) यांच्याशी विशेष चर्चा केली. या चर्चेत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, बिहार निवडणूक आणि उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक या विषयांवर संवाद झाल्याची माहिती आहे..विशेष म्हणजे, सध्या सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाबाबत अमित शाह यांनी तावडे यांच्याकडून सविस्तर माहिती घेतली. त्यामुळे या बैठकीत नेमकं काय ठरलं आणि आंदोलनावर काही ठोस तोडगा निघतो का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. आज या उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे..अंधेरीकरांमध्ये मोठा उत्साहअमित शाह यांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान आज दुपारी दीड वाजता ते अंधेरी पूर्वेतील ओल्ड नागरदास रोडवरील मोगरेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडपात विराजमान गणरायाचे दर्शन घेणार आहेत. या मंडळात गेल्या 30-35 वर्षांपासून गुजरातचे राज्यमंत्री पुरुषोत्तम भाई सोलंकी यांच्या हस्ते गणेशाची प्रतिष्ठापना होत आहे. यंदा प्रथमच अमित शाह या मंडपात दर्शनासाठी येत असल्याने अंधेरीकरांमध्ये मोठा उत्साह आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.