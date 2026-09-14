Amit Shah: समान नागरी कायद्याचा निर्धार: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा; तीन वर्षांत ‘एनडीए’शासित राज्यांत अंमलबजावणी

मुंबई : भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार असणाऱ्या २१ राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल, असा निर्धार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी व्यक्त केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस आणि मोदी यांच्या गुजरात व केंद्रातील २५ वर्षांच्या सत्तेच्या निमित्ताने १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या काळामध्ये ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. याविषयी अमित शहा यांनी मुंबई दौऱ्यामध्ये पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.या काळात भाजप, मित्रपक्ष आणि देशातील जनता महिनाभर हे अभियान राबविणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. यामध्ये रक्तदानापासून दिवे लावण्यापर्यंतच्या १२ महत्त्वाचे कार्यक्रम आहेत. त्यांनी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांमधील यशाचा आढावा घेतला; तसेच भाजपच्या २५ वर्षांचा प्रवासही त्यांनी मांडला. लोकसभा निवडणूक २०२९मध्ये होत असून, त्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले, ‘‘मुस्लिम महिलांना समान अधिकार देताना तिहेरी तलाक रद्द करण्यात आला. .अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला असून, २०२९पूर्वी भाजप व ‘एनडीए’ची सरकारे असणाऱ्या राज्यांमध्ये आम्ही समान नागरी कायदा लागू करू.’’ केंद्र सरकारने भारतीय न्याय संहितेच्या माध्यमातून देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्था आणखी बळकट केली असून, एका वर्षात अनेक राज्यांमधील गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढले आहे. तीन वर्षांमध्ये न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. मणिपूरमधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदपुस्तिकेसाठी (एनआरसी) १९५१ हे आधार वर्ष मानण्याविषयी राजकीय पक्षांबरोबर चर्चा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले..दहशतवादावर शून्य सहनशीलता- रक्ताचा एकही थेंब न सांडता, एकही गोळी न झाडता ३७० व ३५ अ ही कलमे रद्द करण्यात आली. त्यामुळे आज जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे देशाचा भाग झाले आहे.- पाच दशकांपासून देशाला भेडसावणारी नक्षलवादाची समस्या समूळ नष्ट झाली आहे.- ईशान्य भारतामध्ये १४ शांतता करार करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत नऊ हजारांपेक्षा जास्त जणांनी शरणागती पत्करली असून, ईशान्य भारत विकासाच्या मार्गावर आहे.- सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक आणि ऑपरेशन सिंदूरने भारताची दहशतवादाविषयीची शून्य सहनशीलता दिसून आली..‘कामगिरीच्या राजकारणाचे युग’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील काळात कामगिरीच्या राजकारणाचे नवे युग अवतरले आहे. या काळामध्ये देश भ्रष्टाचार, जातिवाद आणि घराणेशाहीच्या राजकारणापासून दूर गेला आहे, असे गौरवोद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काढले. मोदी यांनी देशाला धोरण लकवा, आघाड्यांचे राजकारण आणि खराब निर्णयांच्या साखळीतून मुक्त केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, जीएसटी, जनधन-आधार-मोबाइल संलग्निकरण, बँकांमधील सुधारणा, एफडीआय यांचे श्रेयही त्यांनी मोदी यांना दिले..‘मग घुसखोरांना शोधणार कसे?’मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचा शोध आणि त्यांची ओळख पटविण्याबाबत विचारले असता, शहा म्हणाले, ‘‘घुसखोरांना शोधण्याची साधने आणि पद्धती गृहमंत्र्यांनी जाहीर करावी, अशी तुमची अपेक्षा आहे का? मग आम्ही त्यांना पकडणार कसे? त्यांनाही या साधनांची माहिती होणार नाही का?’’ तसेच, या देशातून प्रत्येक बेकायदा घुसखोराला बाहेर काढण्याचा आमचा निर्धार आहे. प्रत्येकाची स्वतंत्रपणे ओळख पटवून त्यांना देशाबाहेर पाठवले जाईल, असे त्यांनी सांगितले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...केंद्र सरकारचा संवाद आणि चर्चेवर विश्वास आहे. लोकशाहीत मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणीबाणी लादू शकत नाही. ती काँग्रेसची संस्कृती आहे.- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.