मुंबई

Thane News: कल्याणमध्ये ऐतिहासिक शिल्पांचा शोध, हजारो वर्षांपूर्वीचा इतिहास उलगडला

Ancient Stone Sculptures In Murbad : मुरबाड तालुक्यात ऐतिहासिक शिल्पांचा शोध लागल्याचे समोर आले आहे. यामुळे हजारो वर्षांपूर्वीचा इतिहास उलगडला आहे.
Ancient stone sculptures found at Murbad

Ancient stone sculptures found at Murbad

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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टोकावडे : मुरबाड तालुक्यातील शेलारी परिसरात आढळलेल्या प्राचीन दगडी शिल्पांमुळे या भागाचा ऐतिहासिक वारसा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. निसर्ग पर्यटन केंद्र परिसरात माती आणि पानगळीत अंशतः दडलेली ही शिल्पे हजारो वर्षांपूर्वीच्या संस्कृतीची साक्ष देत असल्याचे इतिहास अभ्यासक योगेंद्र बांगर यांनी सांगितले. हे दगडी शिल्प प्राचीन स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना असल्याचे दिसून येते.

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