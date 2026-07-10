मुंबई

BEST Bus Accident: अंधेरीत बेस्ट बसचा भीषण अपघात! भरधाव बसची १४ गाड्यांना धडक, अनेक जण जखमी

Andheri Best Bus Accident : अंधेरीत बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या अपघातात अनेक जण जखमी झाले आहेत.
Andheri Best Bus Accident

Andheri Best Bus Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत बेस्ट बसच्या अपघाताचे सत्र सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. नुकतेच अंधेरीत बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात अनेक जण जखमी झाले असून या घटनेने मुंबईत एकच खळबळ उडाली आहे. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

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