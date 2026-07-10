BEST Bus Accident: अंधेरीत बेस्ट बसचा भीषण अपघात! भरधाव बसची १४ गाड्यांना धडक, अनेक जण जखमी

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत बेस्ट बसच्या अपघाताचे सत्र सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. नुकतेच अंधेरीत बेस्ट बसचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात अनेक जण जखमी झाले असून या घटनेने मुंबईत एकच खळबळ उडाली आहे. तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या अंधेरी पश्चिम येथे एका बेस्ट बसने अनेक वाहनांना धडक दिल्याची घटना घडली. बस चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटल्यामुळे या बसने सिग्नलवर उभ्या असलेल्या रिक्षा आणि चारचाकी गाड्यांना धडक दिली. .Mumbai News: राज्यात पावसाचा हाहाकार! ६३ जणांचा मृत्यू, प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत; गिरीश महाजन यांची घोषणा.यामध्ये १२ ते १३ रिक्षांचा समावेश आहे. त्यामुळे या रिक्षात बसलेल्या प्रवाशांपैकी अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून सर्व जखमींना तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. जखमी झालेल्यांपैकी दोन महिला गंभीर जखमी झाल्याची माहिती आहे..Mumbai News: मुंबईत बेस्ट चालकाचा अजब कारनामा! शेवपुरीसाठी बस थांबवून प्रवाशांचा खोळंबा; जाब विचारणाऱ्यांना चालकाची शिवीगाळ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.