मुंबई

Andheri Accident: अंधेरीत गोखले पुलावर दोन वाहनांची धडक, एकमेकांवर आदळल्यानं कारचा चुराडा; Video Viral

Gokhale Bridge Accident : अंधेरी येथील गोखले पुलावर दोन चारचाकी वाहनांनी एकमेकांना धडक दिल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत दोन्ही वाहनांचा चक्काचूर झाला असून अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे.
Gokhale Bridge Accident

Gokhale Bridge Accident

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईत अंधेरी येथील गोखले पुलावर भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात दोन चारचाकी वाहनांनी एकमेकांना धडक दिल्यामुळे दोन्ही वाहनांचा चक्काचूर झाला. सुदैवाने या घटनेत कसलीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र या अपघातामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून या अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

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