Andheri Accident: अंधेरीत गोखले पुलावर दोन वाहनांची धडक, एकमेकांवर आदळल्यानं कारचा चुराडा; Video Viral

मुंबई : मुंबईत अंधेरी येथील गोखले पुलावर भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात दोन चारचाकी वाहनांनी एकमेकांना धडक दिल्यामुळे दोन्ही वाहनांचा चक्काचूर झाला. सुदैवाने या घटनेत कसलीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र या अपघातामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून या अपघाताचा व्हिडिओ समोर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवार (ता. १७) रोजी रात्री मुंबईतील अंधेरी येथील गोखले पुलावर वाहनांची धडक झाल्याची घटना घडली. 'होंडा सिटी' आणि 'वॅगन-आर' कार एकमेकांवर आदळल्यामुळे या वर्दळीच्या मार्गावरील वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला..Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! ब्लॉकमुळे ४ लोकल रद्द, दोन दिवस कल्याण-कसारा सेवा बंद; रेल्वे वेळापत्रकात मोठे बदल.व्हिडिओ व्हायरल'मुंबई टीव्ही'ने अंधेरीत झालेल्या या अपघाताचा व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये या धडकेनंतर दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. ही धडक इतकी भीषण होती की, यामध्ये 'वॅगन-आर' या गाडीचे पुढचे टायर आणि बंपरचे मोठे नुकसान झाले. तर 'होंडा सिटी' या गाडीचे पुढचे दोन्ही टायर्स निघाले असून गाडीचा पूर्णपणे चेंदामेंदा झाल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे..Mumbai News: भायखळा ते जेजे मार्ग प्रवास सुकर होणार, उड्डाणपूल प्रकल्पाच्या कामाला गती.दरम्यान, ही धडक नेमकी कशामुळे झाली, याबद्दलची माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. तसेच या अपघातात जखमी किंवा जीवितहानी झाल्याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.