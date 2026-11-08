Andheri Fire: मुंबईतील उंच इमारतीत आगीचा थरार! १७व्या मजल्यावरील घराला भीषण आग, एकाचा दुर्दैवी मृत्यू

मुंबई : मुंबईत दिवाळी सणाचा जल्लोष साजरा केला जात असताना अंधेरी येथे धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका ३२ माजली इमारतीतील १७व्या मजल्यावर भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. सुमारे दीड तासांच्या शर्थीच्या प्रयत्नानंतर अग्निशमन दलाला आग विझवण्यात यश आलं. मात्र या दुर्घटनेत एका ४६ वर्षीय व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अंधेरी पश्चिम येथील लोखंडवाला ब्रिजजवळील रुणवाल टॉवरमध्ये शुक्रवार (ता. ६) रोजी रात्रीच्या सुमारास ही आगीची घटना घडली. ३२ मजली उंच इमारतीच्या १७व्या मजल्यावरील १७०१ या क्रमांकाच्या फ्लॅटमध्ये आग लागली होती. रात्री ९ वाजून ५० मिनिटांच्या सुमारास मुंबई अग्निशमन दलाला आगीच्या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलीस, रुग्णवाहिका आणि वॉर्ड कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली..Mumbai Local: चर्चगेट-विरार फास्ट लोकलमध्ये थरार! दोन प्रवाशांमध्ये जबर मारहाण, धावत्या ट्रेनमधून ढकललं; नेमकं काय घडलं? .दरम्यान, दीड तासांच्या शर्थीच्या प्रयत्नानंतर रात्री १० वाजून ३७ मिनिटांनी मुंबई अग्निशमन दलाला आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले. मात्र या आगीत गुदमरल्यामुळे धनपत महातू, वय ४६ यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानं कूपर रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. धुरामुळे गुदमरून त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती अग्निशमन पथकाने दिली आहे..Thane Crime: धक्कादायक! २० दिवसांच्या बाळाची विक्री, अडीच लाखांना सौदा; जन्मदात्या आईकडून घेतलं अन् रत्नागिरीत विकलं .अनेक साहित्य जाळून खाकअंधेरीत घडलेल्या या आगीच्या घटनेत घरातील इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिक उपकरणं आणि इतर साहित्य जळून खाक झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.