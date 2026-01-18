मुंबई

Mumbai Firing Incident : मोठी बातमी! मुंबईत गोळीबाराची घटना, सोसायटीवर फायरींग करत आरोपी फरार

Shots Fired at Andheri Oshiwara Society : या गोळीबाराचं कारण अद्याप स्पष्ट आहे. या घटनेनंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे.
Nalanda Society firing : मुंबईत गोळीबार झाल्याची घटना घडली आहे. अंधेरी पश्चिमेकडील लोखंडवाला परिसात हा गोळीबार झाल्याची माहिती आहे. ओशिवरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नालंदा सोसायटीवर हा गोळीबार झाला आहे. गोळीबार करून आरोप फरार झाले असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत. सुदैवाने यात कोणालाही दुखापत झालेली नाही. या गोळीबाराचं कारण अद्याप स्पष्ट आहे.

