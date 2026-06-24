Uddhav Thackeray: बंडखोर खासदारांचे कोणतेही पत्र आलेले नाही; ओम बिर्लांच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील नेत्याचा दावा

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खासदारांनी बंडखोर गटाकडून येणाऱ्या संभाव्य पत्रावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांची भेट घेतली. खासदार अरविंद सावंत यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी गेल्या आठवड्यात भेट देऊन अध्यक्षांना एक विनंती सादर केली होती. त्या विनंतीमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, जर एखाद्या खासदाराला वैयक्तिकरित्या प्रवास करायचा असेल, तर त्यांनी संविधानाचे रक्षण केले पाहिजे. तसेच, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी विनंतीही त्यांनी अध्यक्षांना केली. .त्यांनी पुढे सांगितले की, बिरला यांनी त्यांना आज (बुधवारी) सायंकाळी ५ वाजता या विषयावर चर्चा करण्यासाठी वेळ दिला होता आणि त्यानुसार त्यांनी अध्यक्षांची भेट घेतली. आम्ही अध्यक्षांना विचारले की त्यांना बंडखोर गटाकडून काही पत्रे मिळाली आहेत का, पण त्यांनी सांगितले की अद्याप तसे काहीही मिळालेले नाही आणि त्यांना कोणतीही कागदपत्रे मिळालेली नाहीत. आम्ही असा युक्तिवाद केला की घटनात्मक तरतुदींचे संरक्षण करण्यासाठी कोणालाही मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. वेगळी बसण्याची व्यवस्थासुद्धा केली जाऊ शकत नाही.".Uddhav Thackeray: दिल्लीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची ताकद घटली; खासदार गेले, आता संसद भवनातील ऑफिसही जाण्याची शक्यता.खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनीही अध्यक्षांची भेट घेतली. ते म्हणाले, "अध्यक्षांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की, निर्णय नियमांच्या चौकटीतच घेतला जाईल आणि त्यापलीकडे कोणतीही चर्चा होणार नाही. बंडखोर गटाकडून कोणताही अर्ज आल्यास आमचे कार्यालय त्याची तपासणी करून नियमांनुसार निर्णय घेईल.".खासदार अनिल देसाई म्हणाले, "आम्ही त्यांना सांगितले की, संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, विधिमंडळ पक्षाकडे दोन-तृतीयांश बहुमत असले तरी, तो इतर कोणत्याही पक्षात सामील होऊ शकत नाही. तो कोणत्याही पक्षात सामील होऊ शकत नाही किंवा विलीन होऊ शकत नाही. जेव्हा कधी मूळ पक्षाचे विलीनीकरण होते, तेव्हा त्या विलीनीकरणाला केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या दोन-तृतीयांश बहुमतानेच मान्यता मिळू शकते.".नऊपैकी सहा शिवसेनेचे (UBT) लोकसभेचे खासदार नुकतेच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील झाले, तर अरविंद सावंत, अनिल देसाई आणि राजभाऊ वाझे हे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटात आहेत. शिंदे गटामध्ये दाखल झालेल्या खासदारांमध्ये नागेश आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दिना पाटील, ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे..Maharashtra Weather: मान्सूनने महाराष्ट्र व्यापला! सर्वदूर पावसाची शक्यता; १० जिल्ह्यांत मुसळधार, तर १५ जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट.निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता दिली. २०२२ मध्ये अविभाजित शिवसेनेत फूट पाडण्याचे नेतृत्व शिंदे यांनीच केले होते, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.