मुंबई

Uddhav Thackeray: बंडखोर खासदारांचे कोणतेही पत्र आलेले नाही; ओम बिर्लांच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील नेत्याचा दावा

Uddhav Thackeray Faction: बंडखोर खासदारांच्या मुद्द्यासंदर्भात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना नेत्यांनी बुधवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. अरविंद सावंत म्हणाले, "गेल्या आठवड्यात आम्ही अध्यक्षांकडे येऊन एक विनंती केली होती.
Uddhav Thackeray Faction

Uddhav Thackeray Faction

ESakal

Vrushal Karmarkar
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उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खासदारांनी बंडखोर गटाकडून येणाऱ्या संभाव्य पत्रावर चर्चा करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांची भेट घेतली. खासदार अरविंद सावंत यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी गेल्या आठवड्यात भेट देऊन अध्यक्षांना एक विनंती सादर केली होती. त्या विनंतीमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, जर एखाद्या खासदाराला वैयक्तिकरित्या प्रवास करायचा असेल, तर त्यांनी संविधानाचे रक्षण केले पाहिजे. तसेच, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी विनंतीही त्यांनी अध्यक्षांना केली.

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