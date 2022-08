अनिल देशमुखांनी PMLA कोर्टात स्वतः मांडली बाजू; उपचारांबाबत केली महत्वाची मागणी

By

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष पीएमएलए कोर्टात केला स्वतः युक्तिवाद केला. युक्तीवादादरम्यान त्यांनी आपल्या प्रकृतीबाबत कोर्टाला माहिती दिली. तसेच आपल्याला खासगी रुग्णालयात उपचारांची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही केली. (Anil Deshmukh argument in PMLA court an important demand for treatment)

देशमुख युक्तीवाद करताना म्हणाले, "मी कारागृहात चार वेळा चक्कर येऊन पडलो. माझी प्रकृती ठीक नसून मला खाजगी रुग्णालयात उपचारांसाठी परवानगी देण्यात यावी". त्यांच्या या मागणीवर न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी अनिल देशमुख यांना कोर्टात लेखी अर्ज सादर करा. त्यानंतर अनिल देशमुख यांच्यावतीनं लेखी अर्ज सादर करण्यात आला. या अर्जावर 6 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

यापूर्वी देखील अनिल देशमुख यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी परवानगी मिळावी याकरिता अर्ज केला होता. मात्र, त्यावेळी त्यांना खाजगी रुग्णालयात उपचाराची परवानगी नाकारत जे. जे. रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती.