सरकारकडून पशुपालक वाऱ्यावर! पुरातील मृत जनावरांसाठी मदत तुटपुंजी; भरपाईसाठी मर्यादा

मुंबई : अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या दुभत्या जनावरांच्या तुटपुंज्या भरपाईमुळे राज्यातील पशूपालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सध्याच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण मदत निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांनुसार, एका दुभत्या गायीसाठी फक्त ३७ हजार ५०० रुपये भरपाई मिळणार आहे, तीही केवळ तीन जनावरांच्या मर्यादेत. तीनपेक्षा जास्त जनावरांचा मृत्यू झाल्यास कोणतीही मदत मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे..अतिवृष्टीमुळे सोलापूरसह संपूर्ण मराठवाड्यात हजारो जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे गोठे पाण्याखाली गेल्याने दुभत्या गायी, म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या आणि कोंबड्यांचाही बुडून मृत्यू झाला आहे. यामुळे दूध उत्पादक पशूपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. बाजारभाव आणि सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईत मोठी तफावत असल्याचे दिसत आहे . सध्या बाजारात चांगल्या दुधाळ म्हैस किंवा गायींची किंमत ७० हजार ते दीड लाख रुपये इतकी आहे..मात्र, या प्रचंड नुकसानीसाठी 'एनडीआरएफ' निकषांनुसार दुधाळ जनावरांसाठी केवळ ३७ हजार ५०० रुपये आणि बैलांसाठी ३२ हजार रूपये इतकी तुटपुंजी मदत दिली जात आहे. ही मदत केवळ तीन जनावरांपर्यंतच मर्यादित असल्याने, ज्या शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण गोठ्याचे नुकसान झाले आहे, ते पूर्णपणे आर्थिक अडचणीत आले आहेत..आमदार रोहित पवारांची मदतीसाठी मागणीराष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार रोहित पवार यांनी समाजमाध्यमांवर संदेश प्रसारित करून या गंभीर प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. ते म्हणाले, ''शेतकऱ्यांचे संसार वाहून गेले आहेत, संपूर्ण गोठ्यातील जनावरे मृत्युमुखी पडली आहेत. तरीही सरकार पंचनामे करून मदत देत नाही.'' .सरकारने वाहून गेलेल्या जनावरांचा पंचनामा शक्य नसल्यास, ग्रामसेवकाच्या पत्राच्या आधारावर त्वरित मदत द्यावी. दुधाळ जनावरांसाठी बाजारभाव लक्षात घेऊन किमान एक लाख रुपये प्रति जनावर भरपाई द्यावी. एकीकडे शेतीचे नुकसान आणि दुसरीकडे जनावरांचा मृत्यू यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला असताना, सरकारने तातडीने मदतीच्या निकषांमध्ये बदल करून पशूपालकांना दिलासा द्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे..