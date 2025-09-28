मुंबई

Anna Bhau Sathe: पत्रकारितेतील दुर्लक्षित अण्णा भाऊ

Marathi Journalism: लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे पत्रकार, स्तंभलेखक म्हणून योगदान अजूनही दुर्लक्षित आहे. त्यांच्या लेखणीत मुंबईतील कामगार, समाज आणि राजकीय परिस्थितीचे प्रामाणिक प्रतिबिंब दिसते.
- संजीव भागवत

मुंबईत रविवारी, २८ सप्टेंबर रोजी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन होत आहे. 'आर्टी'ने आयोजित केलेल्या या संमेलनात पहिल्यांदाच लोकशाहीर, थोर साहित्यिक अण्णा भाऊ साठे यांच्या पत्रकार, स्तंभलेखक या दुर्लक्षित राहिलेल्या विषयावर परिसंवाद होत आहे. या निमित्ताने अण्णा भाऊ पत्रकार म्हणून समजून घेताना थोडक्यात घेतलेला आढावा.

