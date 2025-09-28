Anna Bhau Sathe: पत्रकारितेतील दुर्लक्षित अण्णा भाऊ

- संजीव भागवतमुंबईत रविवारी, २८ सप्टेंबर रोजी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे साहित्य संमेलन होत आहे. 'आर्टी'ने आयोजित केलेल्या या संमेलनात पहिल्यांदाच लोकशाहीर, थोर साहित्यिक अण्णा भाऊ साठे यांच्या पत्रकार, स्तंभलेखक या दुर्लक्षित राहिलेल्या विषयावर परिसंवाद होत आहे. या निमित्ताने अण्णा भाऊ पत्रकार म्हणून समजून घेताना थोडक्यात घेतलेला आढावा..अण्णा भाऊंच्या आयुष्यातील लिखाणाची सुरूवात ही १९४६ मध्ये सुरू झाली होती. ती एक पत्रकार म्हणून. त्यांनी त्या काळात 'लोकयुद्ध' मधून वार्ताहर म्हणून लिखाण सुरू केले होते. मुंबईतील लोकवस्त्यांमधील कष्टकरी, कामगार यांच्या असंख्य प्रश्नांवर त्यांनी प्रत्यक्ष फिरून मांडणी केली होती..म्हणी, शब्दरत्नांच्या खाणी!.कुलाबा परिसरातील नागरिकांच्या प्रश्नांवरील त्यांनी केलेले वृत्तांकन हे त्यांच्या पत्रकारितेतील पहिले वृत्तांकन असल्याचे सांगितले जाते. त्यापूर्वी त्यांनी माटुंगा लेबर कँम्प येथील वस्तीत राहताना 'मच्छराचा पोवाडा' लिहिला होता. त्यावेळी तो अनेक कामगारांपुढे गाऊन दाखविला, त्यानंतर त्यांच्या पोवाडा लेखनाची सुरूवात झाली होती असे म्हणता येईल. पुढे 'लेनिनग्राडचा पोवाडा', 'नानकिन नगरचा पोवाडा' आदींचे लेखन केले..'लोकयुद्ध'मधून त्यांनी लिहिलेली दारुबंदीवरील कथा खूप गाजली होती. पुढे त्यांनी अभिनव प्रकाशनाच्या 'संग्रहालय ' मासिकातून लेखन केले. हे मासिक त्यावेळी पक्षाचे मुखपत्रच होते. अभिनव प्रकाशनानेच पुढे अण्णा भाऊ साठे यांच्या प्रसिद्ध 'फकिरा' कादंबरीचे प्रकाशन केले. १९५० दरम्यान त्यांच्या लोकसाहित्य प्रकाशनाने प्रसिद्ध केलेल्या 'नवे तमाशे', 'शाहीर' ही गाजली होती..अण्णा भाऊ कम्युनिष्ठ चळवळीतून पुढे आले. त्यांच्या एकूणच साहित्याचे तत्वज्ञान मार्क्सवादी होते. त्यावर त्यांची नितांत श्रद्धा होती. पत्रकार म्हणून त्यांनी 'लोकयुद्ध', 'मशाल', 'युगांतर' मधून खूप लेखन केले. भारतीय कम्युनिष्ठ पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या 'युगांतर'मधील १९५९ ते ६० या कालावधीत 'हवं ते लिहितो' हे सदर खूप प्रभावशाली आणि गाजले होते. त्यातून त्यांनी केवळ मुंबईतीलच प्रश्न नाही तर भारतातील राजकीय, सामाजिक आदी घडामोडींवर परखडपणे मांडणी करून आपले मते मांडली. त्यांनी घाटकोपर येथील डोंगरकडा कोसळून झालेल्या कामगारांच्या मृत्यूचा वृत्तात, अथवा केरळात १९५७ मध्ये काँग्रेसचे सरकार गेल्यानंतर त्यांनी सुरू केलेल्या 'मुक्ती समर' या कार्यक्रमावरील अण्णा भाऊ साठे यांचे एक पत्रकार आणि स्तंभलेखक म्हणून केलेले विश्लेषण अत्यंत मार्मिक आहे. केरळात आठ वर्षे सत्ता भोगूनही काँग्रस आणि विरोधकांची सुरू असलेली कोल्हेकुई, आणि नऊ वर्षांत केरळासारख्या राज्यात सात वेळा आर्थिक कोंडीत आणणाऱ्या काँग्रेसचा खूप चांगला समाचार त्यांनी या सदरातून घेतला..'युगांतर'मधून त्यांनी केलेल्या अनेक प्रसिद्ध पुस्तकांचे परीक्षण हा विषय देखील खूप दुर्लक्षित राहिला आहे. 'हवं ते लिहितो' या सदराची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणतात, मी 'हवं तें लिहितो' याचा अर्थ मला जें सत्य वाटतं, जे माझ्या ध्येयाशी जुळतं तें मी लिहितो. दुसरं मी लिहूंच शकत नाही. कारण माझं ध्येय निश्चित झालं आहे. मी आणि माझा पिंड, मुंबईच्या झुंजार कामगार-वर्गानें घडवला आहे. सांचा सोडून मी आता साहित्याकडं वळलों आहे. म्हणजे मी माझ्या वर्गाशीं, ध्येयाशीं जें जुळेल ते लिहिणार हे आता क्रम-प्राप्त आहे. जनतेच्या विराट आंदोलनांत शिरून तिचा सर्वव्यापी संघर्ष अगदीं जवळून पाहिला आहे. मुंबईच्या कामगार वर्गात जन्म घेऊन त्याच्या खांद्याला खांदा लावून लढण्याचे, एका फळीत उभे राहाण्याचं थोर भाग्य मला लाभलं आहे. याबद्दल मी स्वतःला धन्य समजतो आणि हवं ते लिहितो. आता लिहिणं हा माझा धर्म आहे नि तेच माझं कर्मही झालं आहे..पुढे ते म्हणतात, मी माझ्या महान जनतेचा उपमर्द होऊं नये याची काळजी घेऊन लिहितो. त्या जनतेच्या संघर्षावर माझा संपूर्ण भरवसा आहे. कारण ती जनता अमर हे नि तिचा ध्वज अजय आहे. अशा जनतेविषयीं लिहिणाऱ्यांनी जपून लिहावं असा माझा आग्रह आहे. कोणीही अनुभूतीच्या नावाखाली जनतेला विद्रू नये. कारण अनुभूतीची उत्पत्तीसुद्धा जीवनांतच होते. अनुभूतींत जीवन निर्माण करणें अशक्य आहे. तसा प्रयत्न करणाराला कदापिही यश येणार नाहीं. त्याच वेळीं हेही विचारांत घ्यायला हवं की अनुभूतीनं लिहितेवेळी ज्यांच्या विषयीं लिहितो त्यांच्याविषयीं दृढ सहानुभूतीही हवी असते. नाहींतर तुमचं लिहिणं विसंगतीच्या डोहांत बुडेल. तुमची लेखणी जनतेची मूर्ति बिघडवून बसेल. नि तुम्ही जर खरे प्रामाणिक असाल तर पस्तावाल..'हवं ते लिहितो'च्या एका सदरात त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन सुरू होताच शेकडो गावांमध्ये बौद्ध धर्माचा स्वीकार करून नवबौद्ध झाले होते, त्यांची त्यावेळी केली जात असलेली नाकेबंदी यांची हृदयस्पर्शी वर्णन केले आहे. तर याच काळात संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात काँग्रेसच्या बालेकिल्ले कसे जमिनदोस्त झाले, जागोजागी कसे खिंडारे पडली यांचेही वर्णन त्यांनी केले आहे. खानदेशातून मुंबईत आलेल्या गंगाची वास्तवावादी कथाही या सदरातून प्रसिद्ध झाली होती. 'चार दिल चार राहे' या ए. के. अब्बास यांच्या नवीन चित्रपटाचे परीक्षण करताना त्यांनी त्यातील मांडलेले कथासूत्र पाहण्यासारखे आहे..याच काळात दैनिक 'मराठा'चा तृतीय वर्धापन दिन साजरा झाला होता. त्याचे वर्णन त्यांनी 'बेलाग शिवशक्ति' या मथळ्याखाली लिहिले होते. 'युगांतर'मधून अण्णा भाऊ साठे यांनी असंख्य विषयांवर स्तंभलेखन, त्या काळातील अनेक घटनांवर परखडपणे विश्लेषण केले. इतकेच नाही तर त्यावेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या अनेक पुस्तकांवरील त्यांचे परीक्षणही लिहिले. एखादे परीक्षण लिहिताना त्या लेखकाच्या इतर साहित्य आणि योगदानाची ते आवर्जून ओळख करून देत. अण्णा भाऊ साठे एखाद्या पुस्तकाची परीक्षण करताना त्या लेखकाच्या साहित्याची सौंदर्यदृष्टी या त्यांच्या इतर साहित्याचे विश्लेषण करायचेच परंतु त्यांनी केलेल्या इतर कलाकृती आणि त्यांची देखील योगदान अधोरेखित करायचे यामुळे वाचकांना लेखकाची सर्वांगीण ओळख व्हायला मदत मिळायची. यात लेखक भानू शिरधनकर यांच्या 'कारवारचा काळुराम' या पुस्तकावरील केलेले परीक्षण खूप महत्त्वाचे वाटते. यामध्ये एका काळया वाघाची रोमहर्षक कहाणी सांगितले आहे. ते पाहण्यासारखे आहे. स. अ. शुल्क यांचा प्रसिद्ध झालेला 'असत्याचे प्रयोग' हा कथासंग्रह आणि त्यातील अनेक कथांवर अण्णाभाऊ साठे यांनी अत्यंत थोडक्यात शब्द टाकलेला प्रकाश वैशिष्ट्यपूर्ण आहे..'युगांतर'मध्ये त्यांनी ९ नोव्हेंबर १९६० रोजी घाटकोपरच्या चिराग नगर येथे एक कडा कोसळून मोठा अपघात झाला त्यावर सरकारच्या डोळयात अंजन घालणारे वृत्तांकन केले होते. या अपघातात येथे काम करणाऱ्या 67 कामगारांपैकी बाराच कामगार त्यातून सहा कामगार मृत्यू पावलाचे सापडले परंतु उर्वरित कामगारांचा शोध लागू शकला नव्हता. याचे हृदयस्पर्शी वर्णन करत सरकारलाही सडेतोडपणे जाब विचारला आहे..याच दरम्यान, मुंबईत डिलाइरोड येथे कम्युनिस्ट पक्षाच्या डिलाइरोड शाखा कमिटी व उत्तर रत्नागिरी शाखा कमिटी यांच्या मदतीसाठी अण्णा भाऊ साठेकृत नवा तमाशा 'खापऱ्या चोर' 10 मार्च 1960 रोजी मंगल हाऊस डिलाइरोड येथे नवा तमाशाचा प्रयोग झाला होता. याच प्रयोगात अण्णा.भाऊ साठे यांनी खापऱ्या चोराच्या भूमिकेत रंगून गेल्याचे चित्र 'युगांतर' मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. शाहीर आण्णा भाऊ साठे यांनी अकलेची गोष्ट, माझी मुंबई, शेटजींचे इलेक्शन, दे. भ. घोटाळे इत्यादी एकाहून एक वरचढ तमाशे लिहून मराठी लोकनाट्य गेली पंधरा वर्षे गाजवले होते. याच काळात 'खापऱ्या चोर' हा त्यांचा नवा तमाशा अण्णा भाऊच्या आजवरच्या किर्तीत भर घालीत यात मुळीच संशय नाही. महाराष्ट्रात गाजलेल्या अण्णा भाऊ साठेच्या या नव्या तमाशाचा पहिला प्रयोग मुंबईत गुरुवार 17 मार्च 1960 रोजी रंगमंदिर नायगाव येथे झाला होता. विशेष म्हणजे हा प्रयोग युगांतर साप्ताहिकच्या मदतीसाठी झाला होता. एखाद्या नियतकालिकाच्या मदतीसाठी प्रयोग करून आपण स्वतः त्यामध्ये भूमिका करणारे अण्णा भाऊ साठे हे एकमेव कलावंत साहित्यिक होते..वाचक कमी झालेले नाहीत!.थोर साहित्यिक म्हणून अण्णा भाऊ साठे यांची जगभरात ओळख झाली असली तरी त्यासाठीची सुरूवात ही त्यांनी १९४६ च्या दरम्यान 'लोकयुद्ध', 'मशाल' सारख्या नियतकालिकातून झाली होती. त्यांनी 'युगांतर' मधून 'हवं ते लिहितो' या सदरातून स्तंभलेखक, विश्लेषक म्हणून असंख्य प्रश्नांवर लिखाण केले. त्यांच्या लिखाणातील दुर्लक्षित राहिलेला पत्रकार, स्तंभलेखक यावर विस्तृतपणे संशोधन होण्याची गरज वाटते. 