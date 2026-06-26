Tarapur MIDC: विराज प्रोफाइल्समध्ये पुन्हा धक्कादायक घटना; ट्रकचालकाचा संशयास्पद मृत्यू, औद्योगिक वर्तुळात खळबळ..

-संतोष घरत बोईसर: तारापूर एमआयडीसीतील विराज प्रोफाइल्स कंपनीत शुक्रवारी सकाळी सुमारे ११.३६ वाजण्याच्या सुमारास ट्रकचालकाचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याची घटना घडली. मृताची ओळख हरिशंकर रामाधार दुबे (वय ४०, रा. कृष्णा नगर, बोईसर) अशी झाली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.हरिशंकर दुबे हे विराज प्रोफाइल्समध्ये ट्रकचालक म्हणून कार्यरत होते. प्राथमिक माहितीनुसार, त्यांच्या पोटावर मोठी जखम असून हात व पायांवरही गंभीर स्वरूपाच्या जखमा आढळून आल्या आहेत. मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, अधिकृत तपासानंतरच वस्तुस्थिती समोर येणार आहे..घटनेबाबत कंपनीकडे विचारणा करण्यात आली असता कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. त्यामुळे या मृत्यूबाबत विविध प्रश्न उपस्थित होत असून, संबंधित यंत्रणांनी सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जाहीर करावी, अशी मागणी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, मृताच्या पश्चात पत्नी मेनका दुबे असून त्या सध्या गरोदर असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे दुबे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..\rविशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी याच विराज प्रोफाइल्स कंपनीतील वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप जाधव (वय ५८) यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. कारखाना करत असलेल्या मानसिक त्रास व अन्यायकारक वागणूक व छळाला कंटाळून त्याने आत्महत्या केल्याची सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...त्या घटनेची चर्चा सुरू असतानाच आता कंपनीशी संबंधित आणखी एका कर्मचाऱ्याचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याने औद्योगिक वर्तुळात खळबळ उडाली असून या सलग घटनांमुळे विविध चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, या दोन्ही घटनांमध्ये कोणताही संबंध असल्याचे अधिकृतरीत्या स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.