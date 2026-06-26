मुंबई

Tarapur MIDC: विराज प्रोफाइल्समध्ये पुन्हा धक्कादायक घटना; ट्रकचालकाचा संशयास्पद मृत्यू, औद्योगिक वर्तुळात खळबळ..

Industrial worker death at Viraj Profiles Maharashtra: विराज प्रोफाइल्समध्ये ट्रकचालकाचा संशयास्पद मृत्यू; मृतदेहावर गंभीर जखमा, कंपनीकडून अधिकृत प्रतिक्रिया नाही, औद्योगिक वर्तुळात प्रश्नांची सरबत्ती
Viraj Profiles Under Spotlight Again After Driver's Mysterious Death

Viraj Profiles Under Spotlight Again After Driver's Mysterious Death

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-संतोष घरत

बोईसर: तारापूर एमआयडीसीतील विराज प्रोफाइल्स कंपनीत शुक्रवारी सकाळी सुमारे ११.३६ वाजण्याच्या सुमारास ट्रकचालकाचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याची घटना घडली. मृताची ओळख हरिशंकर रामाधार दुबे (वय ४०, रा. कृष्णा नगर, बोईसर) अशी झाली आहे.

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